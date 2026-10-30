Inde Navarrette será la conductora del especial de Halloween de Saturday Night Live

La protagonista de Obsession, uno de los grandes fenómenos del cine de terror de 2026, tendrá su debut como presentadora del histórico programa estadounidense.

Hoy 07:33

Inde Navarrette atraviesa una semana de grandes novedades profesionales. La actriz de 25 años, que alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación en la película de terror Obsession, será la conductora de Saturday Night Live este sábado 31 de octubre, en una edición especial por Halloween.

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El anuncio generó expectativa entre los seguidores de la actriz, que tendrá su primera experiencia al frente del histórico ciclo de comedia de NBC. La invitada musical de la noche será Gracie Abrams, quien acompañará la emisión con sus presentaciones.

En la previa del programa, Navarrette participó de diferentes promociones junto al equipo de SNL. En una de ellas apareció utilizando la icónica máscara de hockey de Jason Voorhees, el personaje de la saga Viernes 13, y luego se la quitó para mostrar una sonrisa.

La elección del disfraz no fue casual: la actriz se convirtió en una de las nuevas figuras del cine de terror gracias a Obsession, la película dirigida por Curry Barker que tuvo un impacto internacional y consolidó su popularidad.

El fenómeno de Obsession

En una entrevista publicada por UPI el 29 de octubre, Navarrette también habló sobre el desafío de interpretar a Nikki, su perturbador personaje en la película.

La actriz explicó que buscó sorprenderse a sí misma durante las escenas en las que debía alternar entre la personalidad original de Nikki y su versión transformada por un deseo sobrenatural.

La producción se convirtió en una de las sorpresas comerciales del año y amplió considerablemente la proyección de Navarrette en Hollywood.

Ahora, su participación en Saturday Night Live representa un nuevo paso en su carrera y una oportunidad para mostrar una faceta diferente, alejada del terror que la llevó a convertirse en una de las actrices jóvenes más comentadas de 2026.