Central Argentino venció a Social Pinto en La Banda y avanzó de ronda en el Regional

El Albo tuvo que trabajar para vencer 1 a 0 en el Osvaldo Juárez en el marco del partido de vuelta de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Los bandeños pasaron con un global de 3 a 1.

30/10/2026

Central Argentino dio un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 al derrotar por 1 a 0 a Social Pinto en el estadio Dr. Osvaldo Juárez, en La Banda. Con un gol de Yael Aranda, el Albo cerró la serie de la tercera ronda con un global de 3 a 1 y consiguió su clasificación a la siguiente instancia.

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El conjunto bandeño fue protagonista durante gran parte del encuentro, manejó el ritmo del juego y generó varias situaciones para abrir el marcador. Sin embargo, la falta de efectividad mantuvo la incertidumbre, mientras que Social Pinto también contó con aproximaciones que pusieron en alerta al equipo local.

La diferencia llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Sequeira protagonizó una gran jugada individual por la banda y envió un centro preciso al área. Yael Aranda apareció para conectar la pelota y marcar el único gol del partido, desatando el festejo de los hinchas del Albo.

Con esta victoria, Central Argentino aseguró su lugar en la cuarta ronda del certamen federal y ahora espera conocer a su próximo rival, con el objetivo de continuar avanzando y mantener viva la ilusión del ascenso.