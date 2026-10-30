Estudiantes de Río Cuarto se despide de su gente en Primera ante Gimnasia

El León del Imperio, que ya perdió la categoría, disputará su último partido como local en la Liga Profesional. El Lobo llega con ocho encuentros sin derrotas y buscará seguir de racha.

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Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este viernes 30 de octubre, desde las 19, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Será un encuentro con realidades completamente diferentes: mientras el conjunto cordobés se despedirá de su público en Primera División, el Lobo intentará conseguir un triunfo que le permita cumplir dos objetivos importantes.

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El León del Imperio ya tiene confirmado su descenso a la Primera Nacional, por lo que afrontará sus últimos compromisos en la máxima categoría del fútbol argentino. En cambio, Gimnasia atraviesa un gran presente, acumula ocho partidos consecutivos sin perder y está a un paso de asegurar su participación en los octavos de final del Clausura y en la Copa Sudamericana 2027.

El encuentro será dirigido por Juan Pablo Loustau, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de TNT Sports.

Estudiantes de Río Cuarto jugará su último partido como local en Primera División

El conjunto cordobés afrontará una jornada especial, marcada por la despedida de su gente después de una temporada que terminó con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Estudiantes de Río Cuarto perdió matemáticamente la categoría tras caer 1-0 frente a River Plate, por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Desde entonces, el equipo comenzó a transitar el cierre de su participación en la Liga Profesional, con el objetivo de terminar el campeonato de la mejor manera posible.

El compromiso frente a Gimnasia será su última presentación como local en Primera División, ya que en la fecha final deberá visitar a Rosario Central.

Más allá de no tener posibilidades de evitar el descenso, el León del Imperio buscará regalarle una alegría a sus hinchas antes de regresar a la Primera Nacional.

Gimnasia llega en racha y busca asegurar su clasificación a los playoffs

Del otro lado estará un Gimnasia de La Plata que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota y llega después de conseguir dos victorias importantes.

Primero, el Lobo superó 2-1 a Huracán en Parque Patricios, en un resultado que fortaleció sus aspiraciones de clasificación.

Posteriormente, derrotó 2-0 a Sarmiento de Junín en el Bosque, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y ubicarse en el tercer puesto de la Zona B.

Ahora, Gimnasia tendrá la oportunidad de asegurar matemáticamente su presencia entre los ocho mejores del grupo.

Una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto le permitirá clasificarse a los octavos de final, sin depender de otros resultados.

Gimnasia también puede asegurar su regreso a las copas internacionales

El encuentro en Córdoba también tendrá una importancia especial para las aspiraciones internacionales del conjunto platense.

Además de la clasificación a los playoffs, Gimnasia necesita sumar tres puntos para asegurar su participación en la Copa Sudamericana 2027.

De conseguirlo, el Lobo concretará su regreso a las competencias continentales después de tres años de ausencia, un objetivo importante para el club y sus hinchas.

El equipo de Ariel Pereyra llega con confianza, respaldado por su buen rendimiento reciente y una racha positiva que lo posicionó entre los protagonistas de la Zona B.

Por eso, el compromiso frente al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto aparece como una oportunidad para cerrar anticipadamente dos objetivos fundamentales de la temporada.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia: hora, TV y árbitros

Partido: Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B.

Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B. Fecha: Viernes 30 de octubre.

Viernes 30 de octubre. Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Juan Pablo Loustau. VAR: Nicolás Lamolina.

Un partido con emociones y objetivos diferentes

La penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá un encuentro especial en Río Cuarto, donde ambos equipos afrontarán desafíos muy distintos.

Estudiantes buscará despedirse de su público con una victoria, después de una temporada que terminó con la pérdida de la categoría.

Por su parte, Gimnasia intentará extender su invicto a nueve encuentros, conseguir su tercera victoria consecutiva y asegurar tanto su clasificación a los playoffs como su lugar en la Copa Sudamericana 2027.

Con estos objetivos en juego, el estadio Ciudad de Río Cuarto será escenario de un duelo importante para el cierre de la temporada, entre un León del Imperio que se despide de Primera y un Lobo que quiere volver al escenario internacional.