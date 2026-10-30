Identifican el cuerpo de Isabel Galbán en Salta tras su desaparición

Isabel Verónica Galbán fue identificada tras el hallazgo de su cuerpo en el río Juramento, mientras su pareja enfrenta cargos por homicidio calificado y otra mujer está acusada de encubrimiento.

Hoy 16:48

La investigación relacionada con la muerte de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, ha tomado un giro significativo tras la confirmación de que el cuerpo encontrado en el río Juramento, en Salta, corresponde a la mujer que había sido reportada como desaparecida una semana antes. El hallazgo se produjo el lunes por la tarde en el camping Laguna Blanca, ubicado en Joaquín V. González.

La Fiscalía ha imputado a la pareja de Galbán por homicidio calificado en virtud de la relación que mantenían y por el hecho de que se han constatado indicios de violencia de género. Además, otra mujer ha sido acusada de presunto encubrimiento, debido a su relación con el principal sospechoso. Este desarrollo ha generado un gran interés en la comunidad y ha resaltado la necesidad de abordar la problemática de la violencia contra las mujeres.

El proceso de identificación del cuerpo se llevó a cabo a través del cotejo de huellas dactilares y el reconocimiento por parte de familiares, aspectos que son fundamentales en este tipo de investigaciones. Dado el estado de descomposición del cuerpo, fue necesario trasladarlo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se realizó la correspondiente autopsia.

Para establecer las causas y el momento de la muerte, la Fiscalía ha ordenado la realización de estudios anatomopatológicos, toxicológicos y otros análisis complementarios. Los dos sospechosos fueron detenidos inmediatamente después del hallazgo y, de acuerdo a fuentes oficiales, se han detectado contradicciones en sus declaraciones ante la Policía, lo que puede ser un indicio de su posible implicación en el caso.

Durante la audiencia judicial, tanto el hombre como la mujer optaron por no declarar, lo que ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación con la víctima. La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, ha solicitado que ambos permanezcan detenidos mientras la investigación avanza, enfatizando la importancia de proceder con cautela en la difusión de información para evitar entorpecer la pesquisa.

Isabel Galbán había sido vista por última vez el jueves 22 de octubre, cuando salió de su hogar en el barrio Facundo Quiroga con destino a la casa de su madre. La familia presentó la denuncia de desaparición al día siguiente, lo que desencadenó una búsqueda que fue monitoreada por las autoridades. Durante este proceso, una cámara de seguridad registró a la mujer con pantalón vaquero y zapatillas blancas, prendas que diferían de las inicialmente informadas.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas medidas para esclarecer el caso y determinar las circunstancias de la muerte de Isabel Galbán. Cabe señalar que la imputación es provisoria y que la investigación continúa en curso, en espera de los resultados de los estudios forenses complementarios que son vitales para el desarrollo del caso.