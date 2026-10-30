Un hombre se descompensó mientras caminaba por la calle y murió en el hospital

El episodio ocurrió durante la mañana de este viernes en el barrio Villa Borges. La víctima sufrió una descompensación mientras caminaba y fue trasladada al Hospital Independencia, donde falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Hoy 16:53

La mañana de este viernes se vio conmocionada por un trágico episodio ocurrido en el barrio Villa Borges, en la zona norte de la ciudad Capital, donde un hombre perdió la vida luego de descompensarse mientras caminaba por la vía pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró alrededor de las 9:00 sobre calle 101, entre las calles 12 y 13. Según las primeras informaciones, la víctima, identificada preliminarmente como Alcides Paz, de entre 50 y 60 años, caminaba por el sector cuando sufrió una repentina descompensación y cayó sobre el pavimento.

La situación fue advertida por una vecina de 39 años, quien dio aviso a las autoridades para solicitar asistencia médica.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 9 se hicieron presentes en el lugar, mientras que una ambulancia del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) acudió para brindar asistencia al hombre.

Tras ser estabilizado, Paz fue trasladado de urgencia al Hospital Independencia, donde ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

De acuerdo con los primeros datos médicos, el paciente presentaba un cuadro de extrema gravedad, con indicios de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), además de un traumatismo en la cabeza producto de la caída.

En el centro de salud, los profesionales realizaron intensas maniobras para intentar salvarle la vida, luego de que sufriera dos paros cardiorrespiratorios.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el hombre falleció a las 11:35.

El trágico desenlace generó conmoción entre los vecinos del barrio, que habían sido testigos del dramático episodio ocurrido a plena luz del día.