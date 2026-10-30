La inteligencia artificial predijo el resultado del Superclásico entre Boca y River

El Xeneize y el Millonario se enfrentarán este domingo desde las 15 en la Bombonera, en un duelo clave por la tabla anual del fútbol argentino.

Hoy 16:53

La expectativa por el Superclásico entre Boca y River crece a medida que se acerca el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En la previa, la inteligencia artificial se animó a pronosticar el resultado y señaló al Xeneize como favorito para quedarse con la victoria.

Según uno de los análisis realizados con esta tecnología, Boca vencería a River por 1 a 0, con un gol de Miguel Merentiel. La predicción anticipa un encuentro cerrado, con pocas situaciones de peligro y una definición ajustada.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de superar a Independiente por 1 a 0 y suma 57 puntos en la tabla anual, donde comparte el liderazgo con Argentinos Juniors.

Por su parte, el conjunto de Leonardo Ponzio viene de derrotar a Racing por la mínima diferencia y acumula 52 unidades. El Millonario necesita sumar para mejorar sus posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores.

Con apenas seis puntos en juego para finalizar la fase regular, el clásico puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Sin embargo, el pronóstico de la inteligencia artificial es solamente una estimación y el resultado se definirá dentro de la cancha.