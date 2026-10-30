El riesgo país se disparó a 790 puntos en medio de una fuerte caída de los mercados internacionales

La incertidumbre financiera global volvió a golpear a los activos argentinos. Tras el impacto de las elecciones en Brasil, el derrumbe de las acciones de semiconductores en Wall Street profundizó la presión sobre los mercados.
Afectados por una jornada para el olvido en los mercados internacionales, los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas se derrumban fuerte este viernes 30 de octubre. El riesgo país no puede sostener la recuperación de la jornada previa y escala hasta la zona de los 790 puntos básicos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En el segmento de renta fija, se destacan los retrocesos de los títulos bajo ley extranjera más largos: el Global GD35 pierde 1,3%, mientras que el GD45 lo hace en un 1,5%. En ese marco, el riesgo país trepa 6,6% y marca las 790 unidades, nuevo máximo desde octubre de 2025.
El jueves, la renta fija había vuelto a acompañar a la deuda emergente, con una mejora luego de los pobres números observados a inicios de esta semana a raíz del resultado del balotaje en Brasil. Sin embargo, en esta última jornada todo ese repunte pareciera haberse esfumado.
Leonardo Chialva, de Delphos Investment, señaló que este desplome de los bonos responde fundamentalmente a un "colapso global", reflejado fundamentalmente en la caída del índice Nasdaq de Wall Street, con los papeles de empresas de semiconductores cayendo en torno a 30%.
"De manera integral, podemos decir que los resultados presentados por las diferentes compañías volvieron a confirmar que la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino que comienza a reflejarse en ingresos. No obstante, consideramos que lo que cambió es el foco de los inversores, dado que ya no alcanza con mostrar un crecimiento de los segmentos relacionados con IA, sino que también empieza a pesar cómo se financia ese crecimiento y su impacto en la caja de las compañías que sostienen la principal inversión que da sustento al rally de semiconductores", acotó al respecto un informe de IEB.
En ese sentido, marcaron que la volatilidad "está llevando a un mejor comportamiento de los sectores defensivos y de consumo que siguen mostrando una mayor solidez, apoyados en un mayor volumen de ventas, aunque no tanto en precios". "Para la semana próxima, el foco estará puesto en la presentación de resultados de Apple (AAPL), Palantir (PLTR), Pfizer (PFE), AMD (AMD), Uber (UBER), Mcdonalds (MCD), Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Airbnb (ABNB), Moderna (MRNA) y Under Armour (UAA)", profundizaron.
En ese marco, los ADRs argentinos también se hunden en Nueva York. Las bajas más pronunciadas las exhiben Transportadora de Gas del Sur (-6,8%), Telecom (-6%) y Edenor (-5,5%).
En Buenos Aires, el MSCI Merval desciende 2,7% en pesos y 3,7% medido en dólares. Transportadora de Gas del Sur lideran aquí también los retrocesos, mientras que el podio lo completa Byma, con una variación negativa del 4%.