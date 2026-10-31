EN VIVO I Estudiantes se juega sus últimas chances de playoffs ante el líder Instituto

El Pincha necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a octavos de final, mientras que la Gloria buscará asegurar el primer puesto de la Zona A. Jugarán este sábado desde las 21.30 en La Plata.
Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con objetivos diferentes en la recta final de la fase regular.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3