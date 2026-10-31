Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2026 | 26º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Estudiantes se juega sus últimas chances de playoffs ante el líder Instituto

El Pincha necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a octavos de final, mientras que la Gloria buscará asegurar el primer puesto de la Zona A. Jugarán este sábado desde las 21.30 en La Plata.

Hoy 21:53

Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con objetivos diferentes en la recta final de la fase regular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3

TEMAS Club Estudiantes de La Plata Instituto Atlético Central Córdoba
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto se quedó en la Q2 y largará 12º en el GP de México
  2. 2. Quimsa imparable: terminó con el invicto de Peñarol y quedó como único líder de la Liga Nacional
  3. 3. “Se reía en mi cara”: la indignante justificación de Julio Tejeda tras el femicidio de María Galván
  4. 4. Tómbola Santiagueña: los números de este sábado 31 de octubre de 2026
  5. 5. Mario Benavente tomó juramento a los funcionarios que integrarán su Gabinete municipal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT