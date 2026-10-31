En medio de las lluvias, un arcoíris pintó el cielo de Santiago y dejó una postal única

Las precipitaciones y las ráfagas de viento marcaron la jornada de este sábado en Santiago del Estero, donde la aparición de un arcoíris regaló una postal colorida mientras continúa la inestabilidad climática en distintos sectores de la provincia.

Hoy 21:29

La lluvia que llegó este sábado a Santiago del Estero después de varios días de intenso calor dejó una postal particular. Tras las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento que marcaron el cambio de las condiciones meteorológicas, un arcoíris apareció en el cielo y se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

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El fenómeno se pudo observar mientras el temporal avanzaba sobre distintos sectores de la provincia, en una tarde que estuvo marcada por la inestabilidad y las tormentas. Los colores del arcoíris contrastaron con el cielo todavía cargado de nubes y ofrecieron una imagen distinta en medio de las condiciones climáticas adversas.

La postal llegó en una jornada en la que las lluvias modificaron el panorama santiagueño y trajeron un alivio frente a las elevadas temperaturas de los últimos días.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla por tormentas para la provincia, con advertencias por precipitaciones intensas, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Así, en medio del temporal que marcó este sábado 31 de octubre, el arcoíris se llevó parte del protagonismo y dejó una imagen colorida en una jornada de cambios en el tiempo.