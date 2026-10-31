El FBI atribuyó a Corea del Norte el ciberataque a Binance que terminó con el robo de USD 6.300 millones

La agencia estadounidense señaló a un grupo de hackers patrocinado por el Estado norcoreano como responsable de la millonaria intrusión. La plataforma de criptomonedas ya repuso el 90% de los activos afectados y aseguró que cubrirá las pérdidas para evitar que sus usuarios sufran el impacto económico.

Hoy 21:56

El FBI atribuyó al régimen de Corea del Norte el ciberataque contra Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, que provocó el robo de activos virtuales por aproximadamente USD 6.300 millones. La agencia estadounidense identificó como responsable de la operación a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado al Estado norcoreano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acusación fue difundida este sábado 31 de octubre, luego de que se detectara la sustracción de los fondos, que se habría producido el pasado 29 de octubre. Según el organismo, los atacantes comenzaron a convertir principalmente los activos robados en Ethereum (ETH), una de las criptomonedas más utilizadas a nivel internacional.

En un comunicado, el FBI advirtió que los fondos podrían ser trasladados posteriormente a través de plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo, con el objetivo de dificultar su rastreo y avanzar en el proceso de blanqueo. También solicitó a operadores de criptomonedas, plataformas de intercambio y empresas de análisis de cadenas de bloques que bloqueen las transacciones vinculadas con las direcciones digitales identificadas en la investigación.

Binance ya repuso el 90% de los activos robados

En medio de las investigaciones, Binance aseguró que trabaja para cubrir la totalidad de los fondos sustraídos y evitar que sus clientes sufran pérdidas económicas. La compañía informó que ya logró reponer aproximadamente el 90% de los activos afectados, mediante la compra de nuevos tokens con recursos propios y fondos de reserva.

Para responder al incidente, la plataforma reservó más de USD 6.340 millones. Los recursos provienen parcialmente del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), del fondo de seguros de futuros y de la tesorería corporativa.

El copresidente ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirmó que la empresa asumirá el impacto financiero del ataque. “Ya hemos repuesto el 90% de los activos robados y nos comprometemos a cubrir el 10% restante. Nuestros usuarios no sufrirán el impacto financiero de este incidente”, aseguró a través de una publicación en X.

El porcentaje que todavía resta cubrir corresponde principalmente a tokens menos líquidos, cuya adquisición podría demandar más tiempo. La compañía señaló que continuará comprándolos a través de operaciones en el mercado y acuerdos extrabursátiles hasta completar la reposición.

Cómo se produjo el ataque y qué pasará con los retiros

Las investigaciones preliminares de Binance apuntaron a un posible compromiso del computador portátil de un ingeniero de operaciones. Desde ese dispositivo, los atacantes habrían conseguido acceder a uno de los sistemas de la compañía y ejecutar las operaciones no autorizadas.

Teng describió el episodio como un “ataque complejo” y explicó que los responsables utilizaron software malicioso diseñado para eliminar rastros de su actividad, una característica que dificulta el seguimiento de la intrusión y la reconstrucción de lo ocurrido.

Tras detectar las operaciones irregulares, Binance suspendió temporalmente los depósitos y los retiros mientras investigaba el incidente. La empresa indicó que mantenía como objetivo restablecer las extracciones durante este domingo 1 de noviembre, aunque aclaró que comunicaría los detalles una vez confirmados.

Además, la plataforma realizó una nueva instantánea de sus reservas correspondiente al 31 de octubre, como parte de su mecanismo de prueba de respaldo de activos. Según informó, las principales criptomonedas disponibles en su sistema cuentan con un respaldo mínimo de 1 a 1, lo que permite a los usuarios verificar que sus fondos están cubiertos por reservas equivalentes.

El caso volvió a poner bajo la lupa las operaciones de grupos informáticos vinculados con Corea del Norte, que ya fueron señalados por organismos internacionales y empresas de ciberseguridad por otros robos de activos digitales. En esta oportunidad, el FBI identificó formalmente a TraderTraitor como responsable de uno de los mayores ataques registrados contra una plataforma de criptomonedas.