El vicegobernador Carlos Silva Neder acompañó la asunción de Néstor Salim en Frías

El vicegobernador de Santiago del Estero participó del acto institucional en el que Néstor Humberto Salim prestó juramento para iniciar un nuevo período al frente de la Municipalidad de Frías.

Hoy 21:57

El vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder, estuvo presente este sábado en la ciudad de Frías para acompañar la ceremonia de asunción del intendente Néstor Humberto Salim.

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La actividad se desarrolló en el marco de la renovación de las autoridades municipales y contó con la participación de representantes institucionales, en una jornada significativa para la comunidad friense.

Con su presencia, Silva Neder acompañó el inicio de una nueva etapa de gestión municipal encabezada por Salim.