Las Termas: Domingo Gatella asumió como intendente y fijó el turismo como uno de los ejes de su gestión

Durante la ceremonia realizada en la plaza San Martín, el flamante jefe comunal destacó la necesidad de generar actividades para sostener el movimiento turístico y comercial durante los doce meses. También se refirió a la ausencia del MotoGP y agradeció el acompañamiento de la comunidad y de las autoridades presentes.

Hoy 22:10

Domingo Gatella inició formalmente su gestión al frente de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, en una ceremonia que tuvo lugar en la plaza San Martín, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. Frente a vecinos y representantes institucionales, el nuevo intendente compartió los principales desafíos que buscará afrontar durante su mandato.

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En su discurso, puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer la actividad turística y comercial, con propuestas que permitan mantener el movimiento en la ciudad más allá de las temporadas de mayor concurrencia. En ese sentido, reconoció que la ausencia del MotoGP representa un desafío, pero aseguró que buscará alternativas para sostener la actividad mediante la organización de eventos.

“Quiero una ciudad con movimiento todo el año. Las Termas recuperará con organización de eventos la ausencia del MotoGP”, manifestó durante su intervención.

Gatella también expresó su emoción por el acompañamiento de los vecinos que participaron de la ceremonia y destacó el significado del lugar elegido para concretar la asunción. “Estoy emocionado y agradezco la presencia de todo el pueblo en este lugar que es un ícono de Las Termas, la plaza San Martín”, señaló.

Por otra parte, hizo referencia al compromiso que asumirá al frente del municipio y aseguró que trasladará a la función pública la dedicación que mantuvo durante su trayectoria como empresario. “Así como siempre trabajé como empresario lo haré todos los días para levantar y jerarquizar nuestra ciudad”, sostuvo.

Finalmente, el flamante intendente agradeció la presencia de las autoridades provinciales y nacionales, además de los representantes institucionales de la vecina provincia de Tucumán, que participaron del acto de asunción.