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Tras el cambio de tiempo, se registraron árboles caídos y complicaciones en La Banda

Las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones dejaron consecuencias en distintos sectores de la ciudad. Un lector de Diario Panorama compartió imágenes en las que se observa la caída de ejemplares sobre la vía pública.

Hoy 21:56
Arbol caído La Banda

El cambio de tiempo registrado este sábado en Santiago del Estero, con lluvias y fuertes ráfagas de viento, comenzó a dejar consecuencias en distintos puntos de la provincia. En La Banda, las condiciones climáticas provocaron inconvenientes y se registró la caída de árboles sobre la vía pública.

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Uno de los episodios quedó registrado en imágenes que fueron enviadas por un lector de Diario Panorama. En la fotografía se observa un ejemplar de importantes dimensiones que cayó sobre una calle y quedó atravesado sobre la calzada, acompañado por numerosas ramas y follaje.

La caída del árbol obstaculizó parte de la circulación y dejó al descubierto la fuerza de las ráfagas que acompañaron las precipitaciones durante la jornada.

El fenómeno se produjo luego de varios días de temperaturas elevadas y en el marco de una jornada marcada por la inestabilidad. Las lluvias y el viento modificaron las condiciones meteorológicas y generaron distintas complicaciones en la región.

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