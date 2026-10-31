Juraron los nuevos secretarios de la Municipalidad de La Banda

Llamil Abdala puso en funciones al equipo que lo acompañará durante los próximos cuatro años. El gabinete quedó conformado por tres secretarías y distintas subsecretarías, en el marco de la reorganización administrativa anunciada por el intendente.

Hoy 21:50

El intendente de La Banda, Llamil Abdala, tomó juramento a los nuevos integrantes de su gabinete, que tendrán a su cargo las principales áreas del Departamento Ejecutivo Municipal durante el período 2026-2030. La conformación del equipo se enmarca en la nueva estructura administrativa presentada por el jefe comunal al asumir, junto con el anuncio de la emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios.

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Al frente de las tres secretarías quedaron el Dr. Pablo Edgardo Donato De Bonis, como secretario de Gobierno; la C.P.N. Gabriela Alejandra Riquelme, en Economía y Finanzas; y el Técnico Maestro Mayor de Obras Ramón Antonio Suárez, a cargo de Obras, Planeamiento y Desarrollo Urbano.

En el nivel de subsecretarías también prestaron juramento el Lic. Mgter. Carlos Federico Scrimini, en Ingresos Públicos y Catastro; la Dra. María Lucía Corlli, en Derechos Humanos y Políticas Ciudadanas; y la Arq. María Catalina Alcorta, en Planeamiento y Desarrollo Urbano.

La nueva conformación establece que el Departamento Ejecutivo Municipal funcionará con tres secretarías y cuatro subsecretarías. Además, las áreas deberán reducir un 60% sus estructuras organizativas y funcionales, que incluyen direcciones, departamentos, oficinas y coordinaciones.

Según explicó Abdala, el propósito de esta reorganización es “racionalizar el funcionamiento, reducir los gastos de conducción política, fortalecer la responsabilidad y mejorar la prestación de los servicios públicos”.

La designación de los funcionarios se produce en el marco del decreto de emergencia municipal, que tendrá una vigencia de un año y busca, de acuerdo con lo expresado por el intendente, recuperar el equilibrio económico y financiero, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y revisar el funcionamiento administrativo de la comuna.

Entre sus disposiciones, la norma establece restricciones para incorporar personal bajo cualquier modalidad, cubrir vacantes, realizar pases a planta permanente y crear nuevos cargos. También contempla dejar sin efecto los actos administrativos dictados desde el 1 de enero de 2026 vinculados con contrataciones, designaciones, incorporaciones y cambios en las modalidades de vinculación laboral.

El decreto prevé, además, una auditoría integral de las compras, contrataciones y pagos de los últimos 12 meses. Para llevar adelante ese proceso, se dispuso preservar la documentación física y digital de las áreas de Tesorería, Contaduría, Personas y Compras y Suministros. Los resultados serán puestos a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal.

En relación con las medidas sobre el personal, Abdala aclaró que no se verá afectada la prestación de los servicios esenciales ni la estabilidad de los trabajadores que cumplen regularmente con sus funciones. “No compromete la estabilidad de los empleados que realicen sus labores con responsabilidad y regularidad”, sostuvo.