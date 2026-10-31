Néstor Humberto Salim juró como intendente de Frías y comenzó su sexto mandato

El jefe comunal asumió nuevamente tras ser elegido en las elecciones municipales del 2 de agosto. La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder y autoridades provinciales.

Hoy 22:37

Néstor Humberto Salim juró como intendente de Frías y comenzó oficialmente su sexto mandato al frente del Ejecutivo Municipal, luego de ser elegido por el voto popular en las elecciones municipales del pasado 2 de agosto.

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La ceremonia se desarrolló en una jornada de relevancia institucional para la ciudad y contó con la presencia de importantes autoridades provinciales, entre ellas el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien llegó a Frías para acompañar al jefe comunal en el inicio de una nueva etapa de gobierno.

También participaron representantes de distintos sectores, autoridades provinciales y vecinos que se acercaron para acompañar la asunción.

Con este nuevo período, Salim alcanza seis mandatos al frente de la Municipalidad de Frías, consolidando una extensa trayectoria política vinculada a la conducción del Ejecutivo local.

La nueva gestión tendrá como lema “Más Progreso, Mejor Futuro”, una consigna con la que el intendente plantea dar continuidad al trabajo por el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

De esta manera, Salim inicia otro período al frente del municipio, renovando su compromiso de gestión con los vecinos de Frías.