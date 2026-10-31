Brenda Show: la historia de un proyecto que nació en Santiago y hoy busca dejar una huella en las infancias

Brenda Dupuy y Damián Pacheco llevan más de 12 años dedicados al entretenimiento infantil. Con canciones originales, personajes y propuestas educativas, construyeron un universo pensado para divertir, enseñar y transmitir valores a los más chicos.

Hoy 21:05

La historia de Brenda Show comenzó hace más de 12 años, cuando Brenda Dupuy, nacida en Lobería, provincia de Buenos Aires, conoció a Damián Pacheco en Las Termas de Río Hondo. Juntos encontraron en la animación infantil una pasión que, con el tiempo, se transformaría en un proyecto artístico y educativo con identidad propia.

Los primeros pasos fueron animando los cumpleaños de sus sobrinos. Al observar la reacción y la alegría de los chicos, decidieron apostar de lleno a la propuesta, incorporando sonido, luces, máquinas de humo y burbujas para convertir cada celebración en una experiencia especial.

Brenda Show

Sin embargo, el proyecto tendría un nuevo impulso con el nacimiento de su hija Eluney, hace más de nueve años. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las canciones originales de Brenda Show. Según cuenta Brenda, muchas de ellas llegan a través de sus sueños. Luego, junto al productor musical Diego Barla, transforma esas ideas en canciones: ella le tararea los ritmos y comparte las letras, y las composiciones comienzan a tomar forma.

Un universo de personajes con identidad propia

Con el crecimiento del proyecto también llegaron los personajes, cada uno con una historia y un mensaje para transmitir.

Uno de los más queridos es Peluchito, un extraterrestre que cayó nada menos que en Argentina, más precisamente en Santiago del Estero. Se trata de un títere al que Eluney le da vida, moviéndolo y poniendo su voz. Tiene una particularidad muy especial: cuando estornuda, puede hacerse grande o chiquito.

Peluchito también tiene algunos hábitos poco saludables: le encantan las hamburguesas, los panchos, las papas fritas y el huevo frito. Por eso, a través de sus aventuras, surgió una canción sobre la importancia de alimentarse saludablemente. Como suele meterse en problemas y cometer alguna que otra macana, siempre hay una enseñanza detrás de sus ocurrencias.

Otro personaje es Corazoncito, que representa el amor de los niños y busca transmitir valores como la empatía, la amistad y el compañerismo.

También se encuentra Zombie Carlito, un personaje malvado que nació con un propósito particular: abordar el bullying en las escuelas. Su historia cuenta que se volvió malvado porque otros chicos le decían que era feo. A través de su personaje, se trabaja sobre las consecuencias de las burlas, la importancia de pedir perdón y el respeto por los demás.

La propuesta también incorpora personajes vinculados al cuidado del ambiente. Buvivak, el robot del reciclaje, recibe una botella vacía y la transforma en una maceta. Junto a Panchito, el tachito azul que se alimenta de papeles y cartones, enseña a los chicos la importancia de reciclar.

A ellos se suman Mundy, un títere que representa al planeta Tierra y transmite mensajes sobre el cuidado del agua, y la Papachama, vinculada a la protección de la Madre Tierra.

El deporte también tiene su lugar con Esponjoncito, el gatito de los deportes, que propone juegos y actividades a través de su canción "Pelotas".

Canciones para aprender, jugar y crecer

La música es uno de los pilares fundamentales de Brenda Show. El repertorio incluye canciones para diferentes momentos de la infancia y situaciones cotidianas.

Entre ellas se encuentran "Chau Pañal", para acompañar a los pequeños en el proceso de dejar los pañales; "Se me cayó un diente", "La pereza de la milanesa", para incentivar a los chicos a ir a la escuela; y canciones dedicadas a los colores, el arcoíris, el lavado de dientes y las burbujas.

También cuentan con propuestas inclusivas, como "Somos especiales", además de "Niño por siempre", que forman parte de un repertorio pensado para acompañar y celebrar las distintas infancias.

Las maestras jardineras también tienen su homenaje con una canción especial que suele emocionar a las docentes durante su día. Y entre las composiciones más significativas para Brenda se encuentra "Un regalo del cielo", dedicada a sus hijos y escrita cuando nació Eluney, cuyo nombre significa precisamente eso.

Las fechas especiales tampoco quedan afuera. Para Navidad cuentan con canciones propias y, durante Pascuas, aparece Pascualito, un conejo gigante realizado como títere de cuerpo.

Otra de las canciones más representativas es "Hoy es el Día del Niño", una composición que busca transmitir la felicidad y la alegría de los más pequeños.

Un proyecto que trasciende fronteras

El crecimiento de Brenda Show también permitió establecer vínculos con reconocidas figuras del entretenimiento infantil, tanto a nivel nacional como internacional.

Brenda mantiene contacto con referentes argentinos como Panam, Piñón Fijo y Los Mellis de Ropa. En el plano internacional, tiene conexión con Luli Pampín, quien en julio la invitó al teatro, donde compartieron una conversación sobre proyectos en común. Según contó Brenda, a la artista le encantan sus canciones.

También mantiene vínculos con Ara, conocida como la Princesa de los Niños, de República Dominicana; Tatiana, de México; y Raúl Charlo y Pelina, de España.

Un reconocimiento al trabajo y al compromiso con las infancias

Detrás de cada canción, personaje y espectáculo existe un objetivo que Brenda y Damián sostienen desde sus comienzos: dedicarse plenamente a los niños, cuidando y respetando las infancias.

Ese compromiso es el que motivó el reconocimiento que recibirán desde el Honorable Concejo Deliberante, una distinción que pone en valor el recorrido artístico, el trabajo y el aporte educativo y cultural de Brenda Show.

Al conocer la noticia, Brenda se mostró profundamente emocionada. Reconoció que el camino tuvo momentos buenos y difíciles, con altos y bajos, pero destacó la decisión de seguir adelante y mantener vivo el proyecto.

Después de más de 12 años de trabajo, Brenda Show continúa creciendo, creando canciones y dando vida a personajes que buscan dejar algo más que una sonrisa: enseñanzas, valores y recuerdos felices en la infancia de cada niño.

"Seguimos aquí, firmes", es el sentimiento que resume una historia construida con música, imaginación y, sobre todo, mucho amor por los chicos.