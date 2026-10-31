Soledad Silveyra habló de su dolorosa recuperación y emocionó con una frase: “No les puedo decir lo que sufrí”

Tras permanecer 23 días internada por una fractura de pelvis y una fisura en el sacro, la actriz habló sobre las dificultades de la rehabilitación, reveló cómo se encuentra actualmente y confirmó que tiene dos propuestas teatrales para el próximo año.

Hoy 21:05

Soledad Silveyra atraviesa una etapa de recuperación luego de sufrir una fuerte caída que le provocó una fractura de pelvis y una fisura en el sacro. Después de permanecer 23 días internada, la actriz continúa con su rehabilitación en su casa, aunque ya comienza a proyectar su regreso a los escenarios y confirmó que tiene dos propuestas teatrales para 2027.

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En una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, que se emite por La Once Diez, la intérprete contó cómo transita este proceso y reconoció que todavía enfrenta dificultades físicas. Sin embargo, destacó que mantiene el ánimo y que volver a trabajar es uno de sus principales objetivos.

Durante la charla, reveló que el productor Juan Manuel Caballé la visitó en su domicilio y le anticipó que ya piensa en su regreso. “Me dijo: ‘Tengo la vuelta tuya’”, relató. Aunque evitó brindar detalles sobre los proyectos porque todavía no está confirmado el teatro en el que se realizarían, aseguró que ambas propuestas le generan mucho entusiasmo.

Además, adelantó que le gustaría apostar por una obra con contenido dramático y que invite a la reflexión. “Tengo dos proyectos que me encantan”, expresó. Sobre el tipo de espectáculo que le interesa hacer, explicó: “Quiero cambiar un poco eso, de que el teatro no solo sea reírse, sino también que sirva a la sociedad”. Y agregó: “Que diga más cosas”.

Cómo transita su recuperación después de las fracturas

El proceso de rehabilitación comenzó después de la caída que sufrió el 6 de septiembre, cuando se lesionó la pelvis y el sacro. Tras recibir el alta médica, continuó con los cuidados en su hogar, donde todavía necesita asistencia para realizar algunas actividades cotidianas.

Silveyra habló con sinceridad sobre el dolor que atravesó durante las primeras semanas. “Yo no les puedo decir a nuestros queridos oyentes lo que sufrí”, manifestó durante la entrevista. También aclaró que todavía no dejó atrás esa etapa: “Todavía no es pasado. Estoy transitando la mitad del proceso”.

Actualmente, utiliza un andador para desplazarse dentro de su casa, mientras que para salir prefiere hacerlo en silla de ruedas. Según explicó, todavía siente temor de perder el equilibrio o la fuerza cuando se encuentra fuera de un espacio conocido. “Me da mucho susto”, reconoció.

Pese a las dificultades, aseguró que conserva el buen ánimo y hasta encontró un aspecto positivo en el esfuerzo físico que implica movilizarse con estos elementos. “Estoy muy bien de espíritu”, sostuvo. Entre risas, agregó: “Ahora sí estoy echando unos brazos y unos músculos. Eso me tiene chocha”.

La actriz cuenta con el acompañamiento de su familia, sus cuidadoras y el equipo médico que supervisa su evolución. Además, aguarda una nueva radiografía para conocer el estado de las lesiones y comprobar cómo avanza la consolidación de los huesos.

En ese sentido, explicó que el dolor disminuyó en comparación con los primeros días, aunque todavía necesita medicación en algunas ocasiones. “No me duele como al principio”, señaló. También comentó que los antiinflamatorios le provocan hinchazón en los pies y que la recuperación continúa siendo un desafío.

Otro de los aspectos que recordó fue la indicación médica de evitar el reposo absoluto. “No me dejaron para nada estar en la cama. Me levantaban a cada hora”, contó sobre los primeros días posteriores a la internación. La indicación apuntaba a mantener la movilidad y evitar la pérdida de fuerza muscular durante la rehabilitación.

El homenaje que recibió y el recuerdo de Luis Brandoni

Durante este período de recuperación, Soledad Silveyra también recibió un reconocimiento por su trayectoria en los premios ACE. Como no estaba en condiciones de asistir a la ceremonia, su hijo menor, Facundo, fue quien subió al escenario para recibir la distinción en su nombre.

La actriz recordó con emoción ese gesto y destacó el acompañamiento de sus seres queridos durante este difícil momento. Además, durante la conversación con Dlugi, evocó a Luis Brandoni, con quien compartió años de trabajo y a quien aseguró extrañar profundamente.

“La verdad que trabajar con Beto fue maravilloso”, expresó al recordar al actor. También mencionó su vínculo con Saula Benavente, compañera de Brandoni, a quien definió como “una hermana del alma” y destacó por el acompañamiento que le brindó durante la preparación del video para el homenaje.

Por ahora, la prioridad de Silveyra es continuar con la rehabilitación y respetar los tiempos que requiere su recuperación. Sin embargo, la posibilidad de volver al teatro en 2027 ya forma parte de sus próximos proyectos. Con dos propuestas sobre la mesa y el entusiasmo de reencontrarse con el público, la actriz comienza a mirar hacia adelante, mientras avanza paso a paso en su recuperación.