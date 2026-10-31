Franco Colapinto explicó por qué no pudo meterse en la Q3 del GP de México: "No me encuentro cómodo como antes"

El piloto argentino terminó 12° en la clasificación y reconoció que la ausencia en la primera práctica libre afectó su rendimiento. Pese a las dificultades, se ilusiona con sumar puntos en la carrera del domingo.

Hoy 20:59

Franco Colapinto finalizó 12° en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q2. Tras la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto argentino analizó su rendimiento y reconoció que todavía no logra sentirse completamente cómodo con su Alpine.

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"Falta un poco. Todavía no me encuentro cómodo como antes. Hay que seguir trabajando. Pero no largamos lejos de los puntos, así que intentaremos ir para adelante", expresó el corredor en diálogo con ESPN.

Colapinto también explicó que no haber participado de la primera práctica libre condicionó su preparación. El argentino cedió su monoplaza a Gabriele Minì por una exigencia reglamentaria y recién pudo comenzar su trabajo en pista durante la segunda sesión del viernes.

"Creo que me costó por no haber hecho la FP1. No ha sido una pista fácil este fin de semana. Me faltó un poco hacia el final de la vuelta, que es donde, en general, perdí la mayor cantidad de tiempo", señaló.

Además, reconoció que le faltó confianza en el último sector del circuito, una dificultad que le impidió acercarse al rendimiento de su compañero Pierre Gasly, quien consiguió avanzar a la Q3 y terminó décimo.

De cara a la carrera del domingo, Colapinto mantiene la ilusión de avanzar posiciones y pelear por los puntos. El piloto destacó que el trazado mexicano ofrece oportunidades, especialmente en la extensa recta que conduce a la primera curva.