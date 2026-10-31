La Primera Nacional define a sus finalistas por el ascenso: cinco equipos van por dos lugares en una jornada decisiva

Ferro, Godoy Cruz, Tristán Suárez, Atlanta y Temperley llegan con posibilidades de ganar sus respectivas zonas y disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Hoy 09:56

La Primera Nacional 2026 vivirá este sábado una jornada decisiva, cuando se dispute la última fecha de la fase regular y queden definidos los dos equipos que protagonizarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

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En total, cinco clubes mantienen posibilidades de terminar como líderes de sus zonas. Ferro y Godoy Cruz pelearán por el primer puesto de la Zona A, mientras que Tristán Suárez, Atlanta y Temperley buscarán quedarse con la Zona B.

Los ganadores de cada grupo accederán a la final por el ascenso directo. En caso de igualdad de puntos, la diferencia de gol será el primer criterio de desempate. Los equipos que no consigan ese objetivo tendrán la posibilidad de disputar el Reducido, que otorgará el segundo ascenso.

Ferro y Godoy Cruz, mano a mano por la Zona A

Ferro lidera con 65 puntos y una diferencia de gol de +7, por lo que depende de sí mismo para clasificarse a la final. El conjunto de Caballito, que busca regresar a Primera División después de 26 años, visitará al ya descendido Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros.

Su principal perseguidor es Godoy Cruz, que suma 63 unidades y tiene una diferencia de +19. El Tomba recibirá a Almirante Brown y necesita ganar, además de esperar que Ferro no consiga una victoria.

Tres candidatos para quedarse con la Zona B

La definición de la Zona B promete todavía más emociones. Tristán Suárez encabeza las posiciones con 63 puntos (+18), seguido por Atlanta con 61 (+8) y Temperley con 60 (+12).

Tristán Suárez recibirá a Deportivo Maipú, Atlanta enfrentará a Ferrocarril Midland y Temperley visitará a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Arturo Miranda.

Además de la pelea por el liderazgo, habrá una disputa importante por los últimos lugares del Reducido. Deportivo Maipú y Colegiales tienen 51 puntos, mientras que San Martín de San Juan, con 48, buscará aprovechar cualquier tropiezo.

Güemes se despide y Mitre cierra su participación

La jornada también tendrá participación de los representantes santiagueños.

Güemes, ya descendido al Torneo Federal, recibirá a Temperley desde las 15, en el estadio Arturo Miranda, con arbitraje de Gonzalo Pereira. El Gaucho buscará cerrar su campaña con un buen resultado frente a un rival que todavía sueña con disputar la final por el ascenso.

Por su parte, Mitre visitará a Los Andes a partir de las 15.30, en el estadio Eduardo Gallardón, con Nicolás Mastroieni como árbitro.

Todos los partidos del sábado: horarios y árbitros

A las 15.00:

Atlanta vs. Ferrocarril Midland — Felipe Viola.

Acassuso vs. Ferro — Pablo Giménez.

San Telmo vs. Central Norte — Lucas Comesaña.

San Miguel vs. Deportivo Madryn — Lucas Cavallero.

Agropecuario vs. Almagro — Ariel Cruz.

Godoy Cruz vs. Almirante Brown — Maximiliano Manduca.

Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú — Maximiliano Macheroni.

San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — Juan Cruz Robledo.

Güemes vs. Temperley — Gonzalo Pereira.

A las 15.30: Los Andes vs. Mitre — Nicolás Mastroieni.

A las 16.00: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar — Franco Acita.

A las 17.00: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba — Juan Ignacio Nebbietti.

Todos los encuentros se transmitirán en vivo por LPF Play.

Con cinco equipos peleando por apenas dos lugares en la final, la Primera Nacional tendrá un sábado cargado de definiciones, en el que también comenzará a tomar forma el Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.