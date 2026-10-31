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Video: un policía usó su auto para detener a dos ladrones en pleno robo

Brasil. El policía estaba de civil y salía de un gimnasio cuando vio el asalto. Los vecinos se sumaron y los golpearon.

Hoy 10:07

Un policía militar fuera de servicio atropelló con su auto a dos asaltantes en Nova Iguaçu (Río de Janeiro, Brasil).

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El agente salía de un gimnasio cuando vio a los sujetos robarles la motocicleta a dos mujeres y, tras esperar a que las víctimas se alejaran, embistió a la dupla, que también intentó quitarle su coche. 

El impacto quedó grabado en video.

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Luego de ser golpeados por vecinos de la zona, los ladrones fueron arrestados y se les incautó un revólver.

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