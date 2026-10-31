Una confesión sexual de Flor Vigna dejó boquiabierta a Sabrina Rojas

El sincericidio de la joven Flor Vigna sobre su vida íntima dejó a Sabrina Rojas impactada.

Hoy 10:02

Flor Vigna sorprendió esta semana con una explosiva confesión sobre su vida sexual y Sabrina Rojas no pudo contener su reacción al escucharla. Todo comenzó cuando la cantante fue consultada por su actual situación sentimental durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, pero su respuesta terminó yendo mucho más allá de lo esperado. Sin filtros, la artista habló de cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales y desató un divertido momento en el programa de la conductora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo ocurrió este jueves, cuando en el programa de stream que conduce Sabrina Rojas en DGO repasaron el fragmento de la entrevista que la artista brindó durante el evento. Al escuchar sus declaraciones, la conductora no pudo ocultar su sorpresa y lanzó una serie de comentarios que despertaron las risas del panel.

“De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta”, había revelado Flor Vigna al ser consultada por su situación actual. Lejos de quedarse ahí, la cantante también contó que su psicóloga le había sugerido tratar de canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se concentró intensamente en el trabajo.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de Sabrina Rojas. Para la conductora, la respuesta de la artista fue mucho más allá de lo que le habían preguntado y terminó exponiendo una intimidad que, en principio, no formaba parte de la consulta.

“O sea, le preguntaron por el amor”, observó entre risas, al remarcar la diferencia entre la pregunta de la notera y la confesión que terminó haciendo la cantante. Lejos de dejar pasar el tema, Sabrina redobló la apuesta con una frase que generó más carcajadas en el estudio: “No queríamos saber tanta intimidad”.

La conductora también ironizó sobre la manera en que Flor Vigna respondió a la consulta y cómo terminó llevando la conversación hacia su vida sexual. “Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, lanzó, divertida.

Finalmente, Sabrina Rojas cerró el intercambio con una reflexión que volvió a poner el foco en las palabras de la cantante y marcó una diferencia entre los vínculos afectivos y la intimidad física. “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, concluyó.