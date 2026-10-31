EN VIVO | Las calles de Santiago se visten de fiesta con una nueva edición del tradicional Maratón de El Liberal

La competencia atlética se disputará desde las 8 de la mañana, con recorridos de 10 y 21 kilómetros por las calles de la Madre de Ciudades. La 67ª edición reunirá a corredores de distintos puntos del país y contará con más de 50 millones de pesos en premios.

Hoy 09:22

Santiago del Estero vivirá hoy una nueva fiesta del atletismo con la 67ª edición del tradicional Maratón de El Liberal, una de las competencias de mayor trayectoria del calendario deportivo argentino. La actividad comenzará a las 8 de la mañana y llevará la denominación “115 Años del Banco Santiago del Estero”.

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La prueba volverá a convocar a miles de atletas locales, nacionales e internacionales, quienes recorrerán las calles de la capital santiagueña en las distancias de 10 y 21 kilómetros, con el Parque Aguirre como punto central de la jornada.

Con una extensa historia y una convocatoria que se renueva cada año, el evento se consolidó como una de las principales citas del atletismo regional, reuniendo tanto a corredores experimentados como a aficionados al running.

Recorridos y operativo de asistencia

Los circuitos de ambas distancias tendrán su largada y llegada en las inmediaciones del Parque Aguirre y atravesarán importantes arterias de la ciudad, entre ellas las avenidas Diego Armando Maradona, Juan Núñez del Prado y Roca, además de las calles Pedro P. Olaechea e Independencia.

Para garantizar el desarrollo de la competencia, la organización dispuso puestos de hidratación, entrega de frutas, controles de paso y banderilleros a lo largo de los recorridos.

También habrá asistencia médica a través de un móvil de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la provincia. Los participantes deberán utilizar obligatoriamente la remera oficial y respetar las mangas de salida asignadas.

Más de 50 millones de pesos en premios

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la importante cantidad de premios y sorteos destinados a los participantes.

La organización anunció más de 50 millones de pesos en premios, entre los que sobresale un sorteo final de 15 millones de pesos, que se duplicará para el ganador o ganadora en caso de ser socio de Tarjeta Sol.

Además, se sortearán 25 premios de 150.000 pesos, también con la posibilidad de duplicar el monto para los socios de la tarjeta.

Por su parte, Tu Mundo Constructor aportará dos órdenes de compra por 3 y 2 millones de pesos, respectivamente.

La competencia contará con el acompañamiento de distintas empresas e instituciones, entre ellas el Banco Santiago del Estero, Tarjeta Sol, el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Capital.

Una tradición deportiva que vuelve a reunir a Santiago del Estero

A lo largo de sus 67 ediciones, el Maratón de El Liberal se convirtió en un símbolo del atletismo santiagueño, acompañando el crecimiento del running y la participación de las escuelas de atletismo de la provincia.

Este domingo, las calles de la Madre de Ciudades volverán a recibir a corredores de diferentes edades y niveles, en una jornada que promete combinar deporte, esfuerzo, emoción y una gran convocatoria popular.

Con los circuitos definidos y el operativo de asistencia preparado, todo está listo para una nueva edición de esta tradicional competencia, que una vez más tendrá a Santiago del Estero como protagonista del calendario atlético nacional.