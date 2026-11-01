La Casa Blanca se desligó de la fuga de Flávio Bolsonaro, pero admitió una autorización de Trump

El secretario de Estado, Marco Rubio, negó que funcionarios estadounidenses hayan colaborado con el escape. Demócratas reclaman explicaciones.

Hoy 08:18

Desde la Casa Blanca salieron a negar que haya habido una “participación directa” en la fuga del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, a Miami después de la derrota en las elecciones ante el presidente Lula da Silva en balotaje, pese a que tenía prohibición de salida del país por investigaciones judiciales. Aunque reconocieron que le permitieron su entrada a Estados Unidos. Desde el Departamento de Estado adelantaron que les concederían visas a Bolsonaro y a su familia.

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Las declaraciones del canciller de Donald Trump fueron en conferencia de prensa durante la cumbre del G20 en Atlanta, en medio de los fuertes reclamos de legisladores demócratas para determinar si funcionarios estadounidenses en la Argentina -por donde se fugó Bolsonaro- o en Ecuador coordinaron el itinerario desde hacia Florida, como anticipó TN.

Rubio dijo que el hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, “ya disponía de un visado, y el presidente (Trump) tomó la decisión de permitirle entrar en el país”. Según el secretario de Estado de Estados Unidos la Casa Blanca “no participó directamente” en la fuga del excandidato presidencial de Brasil, que el miércoles llegó a Florida junto a su familia, en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, Misiones.

El funcionario clave de Trump insistió que no “facilitaron nada” para el escape del dirigente del Partido Liberal (PL) de Brasil, en la cumbre que reunió a los principales diplomáticos del grupo de las 20 mayores economías del mundo, conocido como G20. Rubio planteó: “Nos informaron que había llegado a Estados Unidos, anteriormente tenía una visa. No estuvimos involucrados directamente en ninguna de las acciones que se realizaron”.