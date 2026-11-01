Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una niña de 12 años en Nueva Esperanza

El sospechoso fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante. La investigación permitió avanzar con su detención y reveló que ya había sido denunciado por otro presunto abuso contra una menor.

Hoy 08:49

Un hombre de 50 años fue detenido y quedó imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, acusado de haber atacado a una niña de 12 años en el barrio El Escondido, de la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini.

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El hecho habría ocurrido el domingo 25 de octubre, alrededor de las 18, cuando la menor se encontraba jugando con su hermana y otros niños en la vía pública. Según la denuncia, la niña circulaba en bicicleta frente a una vivienda abandonada cuando fue interceptada por el sospechoso, quien la habría llevado por la fuerza hasta el interior del inmueble.

La situación fue advertida por otros menores que se encontraban en las inmediaciones y que rápidamente dieron aviso a la madre de la víctima. La mujer salió en busca de su hija y logró encontrarla en las cercanías, aunque el acusado habría escapado del lugar en una motocicleta.

Tras contener a la niña, la madre se dirigió a la Comisaría Comunitaria N.º 32 para radicar la denuncia y posteriormente trasladó a su hija al hospital zonal, donde fue examinada por una profesional médica.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Juárez, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la Circunscripción Capital. Entre las primeras medidas, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto del sospechoso con la víctima y su grupo familiar, además de un relevamiento socioambiental.

Posteriormente, la niña y su madre fueron trasladadas a la ciudad Capital, donde se realizó una entrevista en Cámara Gesell. En esa instancia, la menor habría podido brindar mayores precisiones sobre lo sucedido y relató cómo logró defenderse y escapar del lugar.

Con los elementos reunidos, entre ellos el informe de Cámara Gesell y las actuaciones policiales, la fiscal solicitó la detención del sospechoso. La medida fue autorizada por el Juzgado de Control y Garantías y concretada por personal policial en el domicilio del acusado.

El caso generó conmoción en la comunidad, ya que el mismo hombre había sido denunciado a mediados de julio de este año por un presunto abuso sexual simple en perjuicio de otra menor.

En aquella oportunidad no había quedado detenido. Según trascendió, se había presentado documentación vinculada a una pensión por incapacidad laboral derivada de las secuelas físicas de un accidente de tránsito.

En esta nueva investigación, la Justicia determinó que no se trataría de una discapacidad en términos generales, sino de una incapacidad laboral que afecta una de sus piernas, circunstancia que permitió avanzar con el pedido de detención.

El acusado quedó imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante y permanece a disposición de la Justicia.