Primera Nacional: confirmaron cuándo se jugará la final por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

La AFA modificó el calendario de la definición por el primer ascenso a la Liga Profesional debido a la visita del papa León a la Argentina. También quedaron establecidas las fechas del Torneo Reducido, que otorgará el segundo boleto a Primera División.

Hoy 08:22

La Primera Nacional 2026 ya tiene definidos a los protagonistas de la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Godoy Cruz, ganador de la Zona A, y Tristán Suárez, líder de la Zona B, disputarán el encuentro decisivo el sábado 14 de noviembre, luego de una modificación en el calendario anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Originalmente, el partido estaba previsto para el 7 de noviembre, pero debió postergarse una semana debido al operativo de seguridad que se desplegará durante la visita del papa León a la Argentina, prevista para ese fin de semana.

De esta manera, el Tomba y el Lechero buscarán quedarse con el primer boleto a la máxima categoría, mientras que el perdedor tendrá una nueva oportunidad a través del Torneo Reducido.

Cómo se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La modificación también provocó ajustes en el calendario del Reducido, que contará con la participación de los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, además del perdedor de la final por el primer ascenso.

Para mantener la fecha prevista de definición, la AFA incorporó una jornada entre semana, el miércoles 2 de diciembre, correspondiente a la ida de las semifinales.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

14 de noviembre: final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

final por el primer ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez. 14 de noviembre: octavos de final del Reducido, a partido único.

octavos de final del Reducido, a partido único. 21 de noviembre: cuartos de final, partidos de ida.

cuartos de final, partidos de ida. 28 de noviembre: cuartos de final, partidos de vuelta.

cuartos de final, partidos de vuelta. 2 de diciembre: semifinales, partidos de ida.

semifinales, partidos de ida. 5 de diciembre: semifinales, partidos de vuelta.

semifinales, partidos de vuelta. 12 de diciembre: final del Reducido, partido de ida.

final del Reducido, partido de ida. 19 de diciembre: final del Reducido, partido de vuelta.

Así, la Primera Nacional tendrá su primer ascendido el 14 de noviembre, mientras que el segundo equipo que consiga un lugar en la Liga Profesional se conocerá el 19 de diciembre, cuando concluya la final del Reducido.