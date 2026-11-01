Cruce y escándalo en Ph, Podemos Hablar: el video del tenso momento entre Santi Maratea y la China Ansa

El programa que conduce Andy Kustenzoff tuvo un complicado momento cuando los famosos se cruzaron. La tensión fue tanta que se hizo una pausa para tratar de calmar los ánimos.

Hoy 08:59

Este sábado se emitió finalmente el programa de PH, Podemos Hablar del que tanto se habló antes de su salida aire debido a la fuerte pelea que se dio entre Santi Maratea y la China Ansa a raíz de una pregunta sobre una colecta que le valió una denuncia mediática al influencer.

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Todo se dio cuando la China y Santi pasaron al punto de encuentro para hacer un “frente a frente”. Allí la panelista, y actual particpante de MasterChef Celebrity decidió preguntarle a Maratea qué haría él si fuera el que hizo la donación y tuviera que reclamarsea él mismo.

La pregunta le cayó muy mal a Maratea, que le preguntó a su vez a Ansa si se había informado bien antes de ir al programa, y el intercambio fue elevando los decibeles hasta terminar en una discusión a los gritos delante del asombrado conductor.

La tremenda pelea al aire de Santi Maratea y la China Ansa

“Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, fue la pregunta inicial de Ansa. El influencer respondió que no encontraba motivos para hacerle un reclamo: “No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos”. Ante la insistencia de la periodista, agregó: “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”

Sin embargo, la China volvió sobre el tema y mencionó específicamente la colecta para el refugio de perros, cuya historia, según planteó, había quedado inconclusa. Fue entonces cuando Maratea cambió el tono y cuestionó a la periodista por su trabajo de investigación. “¿Vos sos periodista, no?”, le preguntó, antes de poner en duda que se pudiera investigar el tema recurriendo a los medios de comunicación.

El fuerte intercambio entre la China Ansa y Santiago Maratea

“Solamente estoy preguntando. No te estoy acusando de absolutamente nada”, intentó aclarar la participante de MasterChef Celebrity (Telefe). Pero el influencer insistió con sus cuestionamientos: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”. Ansa le respondió que se sentía acusada y defendió el trabajo que había realizado para conocer el recorrido de la iniciativa solidaria. “¿Qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste, perdón?”, retrucó Maratea, quien sostuvo que, si profundizaban en el asunto, ella no tendría demasiada información sobre el caso.

La discusión siguió escalando hasta que el influencer le reprochó que hubiera insistido con el tema después de recibir su primera respuesta. “La primera pregunta que hiciste la respondí y la segunda también. Pero seguiste un poco más allá, China. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes”, lanzó. La periodista, por su parte, explicó que su intención había sido invertir los roles y darle la oportunidad de responder algo positivo sobre sus campañas. Hacia el final del intercambio, Maratea le dijo: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”. Ella negó haberse arrepentido y aclaró que, para ella, la respuesta inicial de agradecimiento había sido suficiente.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la grabación del ciclo de Andy Kusnetzoff. Después del cruce, ambos dieron sus versiones sobre lo sucedido y el conductor reconoció que había sido una de las situaciones más extrañas que le tocó atravesar en el programa. Aunque la tensión obligó a detener momentáneamente la dinámica, la grabación pudo continuar y los protagonistas terminaron hablando sobre lo ocurrido. Maratea incluso aseguró que no se arrepentía de haber participado y destacó que el vínculo con Ansa había terminado en buenos términos.