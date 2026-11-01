Marcelo Bernasconi asumió como intendente de Sumampa y anunció los principales ejes de su gestión

En su discurso, convocó a trabajar unidos por el crecimiento de la ciudad y ratificó la continuidad de obras, políticas sociales, educativas y deportivas.

Hoy 08:29

El Dr. Marcelo Bernasconi asumió formalmente como intendente de Sumampa y renovó su compromiso de continuar el camino de gestión iniciado en 2014, convocando a vecinos, instituciones y sectores políticos a trabajar unidos por el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

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En su discurso, el flamante jefe comunal hizo referencia al complejo contexto económico y señaló que será fundamental administrar los recursos con responsabilidad, establecer prioridades y sostener el trabajo articulado con el Gobierno provincial.

“No vamos a renunciar al sueño de seguir creciendo y haciendo obras. Creemos en un Estado presente, eficiente y al lado de la gente”, expresó Bernasconi, al ratificar su compromiso con el desarrollo local.

Entre los principales lineamientos de esta nueva etapa, anunció la continuidad de los grandes eventos que impulsan el turismo y dinamizan la economía de la zona. También destacó el acompañamiento a las instituciones educativas y el fortalecimiento de las propuestas de formación terciaria, como Enfermería e ICSE.

En materia social y sanitaria, mencionó la creación de un Espacio de Primera Infancia y un Centro de Cuidados Infantiles, además del fortalecimiento del Centro de Salud Municipal ubicado en el CIC. Asimismo, remarcó que el deporte continuará siendo una política de Estado.

Otro de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con el acceso a la vivienda, al anunciar la continuidad de proyectos de viviendas sociales en el departamento.

En cuanto a infraestructura y obras públicas, Bernasconi hizo referencia a iniciativas como el Fuerte de Abipones, la ampliación y refacción del edificio municipal, la puesta en valor del playón deportivo y la construcción de un nuevo escenario para el camping.

Además, destacó los trabajos de ejecución de más de 500 metros de cordón cuneta en el barrio Camino a San Juan, como parte de las mejoras previstas para la infraestructura urbana.

Por otra parte, garantizó el pago del bono de fin de año para los trabajadores municipales, de acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno provincial.

En el tramo final de su mensaje, el intendente agradeció al senador Dr. Gerardo Zamora, al gobernador Elías Suárez, al jefe comunal saliente Fernando Bernasconi y a todo su equipo de trabajo. También reconoció el acompañamiento de la dirigencia política, su familia y los vecinos.

De esta manera, Marcelo Bernasconi inició una nueva etapa al frente del municipio, con el compromiso de sostener las políticas públicas, impulsar nuevas obras y trabajar junto a la comunidad para continuar promoviendo el crecimiento de la ciudad.