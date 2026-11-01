Dolor y conmoción por la muerte de Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

La preocupación por la profesional había crecido en las últimas semanas debido a su prolongada ausencia en la emisora.

Hoy 08:33

Marcela Giorgi, la reconocida locutora de Radio Mitre, murió este sábado 31 de octubre a los 61 años, después de atravesar un delicado problema de salud durante los últimos meses. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la radio, y hasta el momento no se informó oficialmente qué enfermedad padecía ni cuál fue la causa médica específica de su muerte.

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El fallecimiento fue confirmado al aire de Radio Mitre por sus propios compañeros. Adriana Verón, visiblemente afectada por la noticia, fue una de las primeras en comunicarlo durante la transmisión. “Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día”, dijo, dando a entender que el fallecimiento era una posibilidad.

La preocupación por Giorgi había crecido en las últimas semanas debido a su prolongada ausencia de los micrófonos. Sin embargo, sus colegas habían optado por mantener en reserva los detalles de su situación personal y médica, en respeto a su intimidad y la de su familia.

La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio

La periodista y locutora construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Comenzó a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeras experiencias en una emisora de FM, llegó a La 100 y posteriormente se incorporó a Radio Mitre, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas de la emisora.

A lo largo de su recorrido compartió micrófonos con grandes figuras del periodismo argentino, como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti. También participó junto a Mario Portugal en De 7 a 9, música y noticias, ciclo que obtuvo dos premios Martín Fierro, y acompañó durante más de una década a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra.

En sus últimos años formó parte de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli, y fue nominada a los premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en locución femenina. Fanática de Independiente, Giorgi también dejó su huella como voz del estadio del club de Avellaneda.