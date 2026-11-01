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Mirtha Legrand reapareció en el cumpleaños de su hija Marcela Tinayre

Después de su última internación por una neumonía, la diva de 99 años volvió a participar de un evento social.

Hoy 08:12
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand volvió a mostrarse en público este sábado 31 de octubre, en lo que fue su primera salida tras recibir el alta médica. La conductora eligió una ocasión familiar para su reaparición: el cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, celebrado en su residencia de Barrio Parque.

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La diva llegó en auto, acompañada por su chofer y con una gran sonrisa. Para la ocasión, eligió una blusa estampada en tonos rosas, uno de sus colores preferidos, y compartió la celebración con sus seres queridos.

Entre los invitados estuvieron Juana Viale y Nacho Viale, sus nietos, además de Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot, Amalia Idoyaga Molina y otras figuras del círculo íntimo de la familia.

Una celebración íntima con temática de halloween
El festejo de Marcela Tinayre tuvo una ambientación inspirada en Halloween y una decoración de estilo mediterráneo, con mesas distribuidas tanto en el interior de la casa como en el jardín.

Según informó Teleshow, Mirtha compartió una de las mesas con Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina, en una reunión que reunió a familiares y amigos cercanos.

La reaparición se produjo pocas semanas después de que la conductora recibiera el alta del Sanatorio Mater Dei, donde permaneció 18 días internada por una neumonía bacteriana. El 6 de octubre pudo regresar a su casa y continuar allí con su recuperación.

TEMAS Mirtha Legrand Marcela Tinayre
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