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Calor intenso y lluvias: el clima en Añatuya para hoy Domingo 1 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima variable con lluvias irregulares, pero se esperan días soleados en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a elevarse considerablemente en los próximos días.

Hoy 08:21

En la ciudad de Añatuya, los añatuyenses enfrentan un día con lluvia irregular en las cercanías, lo que ha traído consigo una sensación térmica de 18.2 °C. La temperatura actual se sitúa en 19.9 °C, mientras que la humedad alcanza un 81% y el viento sopla a 19.8 km/h desde el este.

Para hoy, se espera un cambio radical en las condiciones climáticas, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 34.6 °C de máxima. Este aumento en el calor será un alivio después de las lluvias.

Sin embargo, el clima en Añatuya no se mantendrá estable por mucho tiempo; el lunes 2 de noviembre traerá tormentas eléctricas en las cercanías, con una mínima de 18.2 °C y una máxima de 32.6 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima más inestable.

El martes 3 de noviembre, se anticipan de nuevo lluvias irregulares en la región, con temperaturas mínimas de 20.3 °C y máximas que alcanzarán los 31.9 °C. Esta variabilidad en el clima puede afectar las actividades diarias de los habitantes.

En resumen, el clima actual en Añatuya es de lluvia irregular y temperaturas cómodas, pero se prevé un ascenso significativo de las temperaturas en los próximos días. Para hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con una máxima de 34.6 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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