Calor intenso y lluvias: el clima en Añatuya para hoy Domingo 1 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima variable con lluvias irregulares, pero se esperan días soleados en el horizonte. Las temperaturas comenzarán a elevarse considerablemente en los próximos días.
En la ciudad de Añatuya, los añatuyenses enfrentan un día con lluvia irregular en las cercanías, lo que ha traído consigo una sensación térmica de 18.2 °C. La temperatura actual se sitúa en 19.9 °C, mientras que la humedad alcanza un 81% y el viento sopla a 19.8 km/h desde el este.
Para hoy, se espera un cambio radical en las condiciones climáticas, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 34.6 °C de máxima. Este aumento en el calor será un alivio después de las lluvias.
Sin embargo, el clima en Añatuya no se mantendrá estable por mucho tiempo; el lunes 2 de noviembre traerá tormentas eléctricas en las cercanías, con una mínima de 18.2 °C y una máxima de 32.6 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima más inestable.
El martes 3 de noviembre, se anticipan de nuevo lluvias irregulares en la región, con temperaturas mínimas de 20.3 °C y máximas que alcanzarán los 31.9 °C. Esta variabilidad en el clima puede afectar las actividades diarias de los habitantes.
En resumen, el clima actual en Añatuya es de lluvia irregular y temperaturas cómodas, pero se prevé un ascenso significativo de las temperaturas en los próximos días. Para hoy, los añatuyenses pueden esperar un día soleado con una máxima de 34.6 °C.
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