Encuentran un cuerpo sin vida en Fray Mamerto Esquiú

Efectivos policiales y peritos judiciales están investigando el hallazgo de un cuerpo sin vida en Fray Mamerto Esquiú para esclarecer las circunstancias del deceso y la identidad del fallecido.

Hoy 15:56

Un fuerte despliegue policial y de expertos judiciales se ha registrado en el departamento Fray Mamerto Esquiú tras el descubrimiento de un cuerpo sin vida en una zona rural de tránsito. Este hallazgo ha causado una gran preocupación en las comunidades locales debido a la misteriosa naturaleza del suceso. De acuerdo con los primeros reportes obtenidos por equipos periodísticos locales, el cadáver fue localizado en las inmediaciones del Camino Real, cerca de la zona conocida como Casa de Piedra.

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El aviso sobre el hallazgo se emitió a través de las líneas de emergencia, lo que llevó a la intervención inmediata del personal de la Policía de Catamarca. El equipo de seguridad se trasladó de forma urgente al sector señalado para asegurar el perímetro y resguardar posibles elementos de prueba que puedan ser relevantes para la investigación en curso. Este tipo de acción es habitual en situaciones donde la integridad de la escena del crimen debe ser preservada, asegurando que no se alteren evidencias importantes.

En el lugar del hecho, intervinieron peritos de la División Criminalística y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes asumieron la dirección de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. Estas entidades son fundamentales en el proceso, ya que tienen la responsabilidad de llevar a cabo las pericias necesarias y recopilar información que pueda ayudar a resolver el caso.

Las autoridades han manejado con gran hermetismo los detalles preliminares del caso, lo que ha generado especulaciones en la comunidad. Hasta el momento, se están a la espera de los resultados del examen médico legal y del posterior traslado de los restos al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia correspondiente. Este proceso es crucial, ya que permite determinar de manera fehaciente la causa y el tiempo aproximado de la muerte.

La noticia del hallazgo ha comenzado a difundirse a través de medios locales como Radio Valle Viejo, que han informado sobre el despliegue de móviles de seguridad en los accesos al sector rural. Esta cobertura mediática ha contribuido a aumentar la preocupación pública, dada la naturaleza trágica del evento.

Desde las fuerzas de seguridad se ha solicitado a la población prudencia y paciencia, a la espera de los partes oficiales que confirmen la identidad de la persona fallecida y el avance de las pericias ordenadas por la Justicia. Es esencial para el proceso judicial que la información sea comunicada de manera clara y precisa, evitando así la difusión de rumores que pueden complicar la investigación.