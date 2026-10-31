Diego Simeone se convirtió en el DT con más triunfos en la liga española: “Soy un agradecido, estar 15 años no es fácil”

El Cholo alcanzó los 344 triunfos como entrenador del Atlético de Madrid tras vencer 2 a 0 a Levante. Su hijo Giuliano marcó uno de los goles en una jornada histórica para el técnico argentino.

Hoy 19:30

Diego Simeone volvió a hacer historia en el fútbol español. El entrenador argentino alcanzó las 344 victorias en La Liga e igualó el récord de Luis Aragonés como el director técnico con más triunfos en la historia del campeonato, luego de que Atlético de Madrid derrotara 2 a 0 a Levante como visitante.

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El Cholo consiguió esta marca histórica con casi 200 partidos menos que Aragonés, quien necesitó 756 encuentros para alcanzar esa cifra. Además, Simeone logró todas sus victorias al frente del Atlético de Madrid, mientras que el histórico entrenador español repartió sus triunfos entre diferentes clubes.

Tras el encuentro, el argentino se mostró emocionado y agradeció a quienes lo acompañaron durante su extensa trayectoria. "No lo siento propio, sino para compartir", expresó en conferencia de prensa, antes de destacar el respaldo de los dirigentes, jugadores y colaboradores.

"Doy gracias en cada partido porque estar 15 años en un club no es fácil. Soy un agradecido a todos y sin todos ellos no habría llegado a este lugar", manifestó Simeone.

La jornada tuvo además un condimento especial para el entrenador: su hijo Giuliano Simeone convirtió el segundo gol del Atlético de Madrid a los 62 minutos, tras una asistencia de Álex Baena, para sellar la victoria ante Levante.

Con este resultado, el Colchonero quedó como líder provisional de La Liga, un punto por encima del Barcelona, que todavía debía disputar su compromiso de la fecha. Ahora, Simeone buscará su victoria número 345 para superar definitivamente a Aragonés y convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia del torneo español.