Matías Solanas destacó el gran momento de Quimsa, pero advirtió: "Hay que ir partido a partido"

El alero de la Fusión analizó la victoria frente a Peñarol que dejó al equipo santiagueño como único líder de la Liga Nacional.

Hoy 06:59

Quimsa atraviesa un gran comienzo de temporada en la Liga Nacional de Básquet y Matías Solanas fue uno de los protagonistas del triunfo por 78-73 frente a Peñarol, resultado que dejó al conjunto santiagueño como único líder de la competencia, con seis victorias en igual cantidad de presentaciones.

El alero oriundo de Paraná, que aportó 10 puntos en la victoria ante el conjunto marplatense, destacó el trabajo colectivo, aunque remarcó la importancia de mantener la concentración en una temporada extensa.

"Estamos trabajando para tener estos resultados positivos, logrando las victorias, pero hay que entender que esto es largo y hay que ir partido a partido. Estamos contentos por lo logrado, pero sabemos que esto sigue", expresó.

La defensa, una de las claves del gran momento de Quimsa

Solanas también hizo hincapié en la importancia de la intensidad defensiva y la profundidad del plantel para sostener los buenos resultados.

"Siempre hay que mantenerse fuerte en defensa, para eso hay que poner lo físico de nuestra parte, ahí entra la importancia de contar con diez jugadores que puedan entrar en cualquier momento. Cada uno que está en cancha sabe cómo afrontar el juego en la parte de atrás y eso nos permite cerrar el partido a nuestro favor", explicó.

A pesar del invicto, el perimetral reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar, especialmente en el funcionamiento ofensivo y los comienzos de partido.

"Siempre se puede corregir; creo que por momentos hay que estar más certeros en la toma de decisiones, hay algunos errores en la ofensiva y buscar comenzar el partido con la energía de entrada para mostrar así el verdadero equipo que somos", señaló.

Con el liderazgo en soledad y un arranque perfecto, Quimsa retomará los entrenamientos este lunes para preparar su próximo compromiso, previsto para el viernes frente a Lanús, donde buscará extender su racha ganadora en la Liga Nacional.