A una semana de la llegada de León XIV a la Argentina: el Papa recibirá una reliquia de Mama Antula

La imagen será entregada por el canal de noticias TN e incorporada luego al Museo de la Historia Papal.

Hoy 07:11

El periodista Nelson Castro mostró que el equipo de TN le llevará un regalo especial al papa León XIV durante su visita a la Argentina: la cruz que llevaba Mama Antula, la primera santa laica argentina, que dedicó su vida a la evangelización y a la difusión de los ejercicios espirituales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Reliquia de Mama Antula.

El presente, conocido como el Manuelito, busca destacar el legado de una figura fundamental de la historia religiosa del país. Esta reliquia pasará a formar parte del Museo de la Historia Papal.

La iniciativa también cuenta con el testimonio de Claudio Perusini, quien se recuperó de una enfermedad a través de un milagro atribuido a Mama Antula y le envió una carta al Pontífice para resaltar la labor apostólica de la santa y pedir que su misión sea más conocida.

Nelson Castro mostró en TN los objetos que le entregará al Papa durante el vuelo papal, en el que viajará para cubrir la visita. El conductor destacó la emoción que representa participar de ese momento y expresó su deseo de que el mensaje de unidad del Pontífice sea escuchado por los distintos sectores de la Argentina.

“Hay cosas que nos conmueven. Una de ellas es este presente que hemos querido acercarle al Papa”, explicó Castro al presentar el regalo. Se trata de una imagen del Manuelito, una representación del Niño Jesús acostado sobre una cruz que Mama Antula llevaba colgada del pecho y a la que tenía una profunda devoción.

El padre Mario Ramón Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, en Santiago del Estero, fue quien envió la reliquia para que llegue a manos de León XIV. En un testimonio compartido por TN, explicó que el nombre Manuelito proviene de Emanuel, que significa “Dios con nosotros”, y que se trata de una tradición jesuita que llegó a América durante la colonización.

Según detalló el sacerdote, Mama Antula tenía una gran devoción por esta imagen y ponía bajo su protección tanto la Casa de Ejercicios como las prácticas espirituales que organizaba. Junto con el Manuelito, Castro llevará estampitas de la santa para entregárselas al Pontífice.

Mama Antula nació en 1730 y murió en 1799. Dedicó su vida a la fe y a la difusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. A diferencia de lo que muchas personas creen, no fue monja ni religiosa: fue una mujer laica que consagró su vida a Dios.

De acuerdo con el relato del padre Tenti, comenzó su labor junto a los jesuitas y, tras la expulsión de la orden en 1767, continuó con su tarea evangelizadora por distintos territorios del Virreinato. Su trabajo apostólico y social la convirtió en una figura central de la historia religiosa argentina.

La carta de Claudio Perusini al Papa

Además de la reliquia, Nelson Castro le entregará a León XIV una carta escrita por Claudio Perusini, uno de los beneficiarios del milagro atribuido a Mama Antula que abrió el camino a su canonización.

En el texto, Perusini destaca la importancia de difundir la vida y la obra de la santa, a quien considera un modelo para las nuevas generaciones. También recuerda el grave accidente cerebrovascular que sufrió y el pronóstico desfavorable que recibió.

Carta al Papa León XIV.

“Soy el milagro verificado y constatado de Mama Antula”, escribió Perusini en la carta. Según relató, su esposa, María Laura, invocó la intercesión de la santa y, tras su recuperación, él pudo volver a realizar actividades básicas, entre ellas escribir.

En otro tramo del mensaje, le pidió al Pontífice que ayude a dar a conocer la misión de Mama Antula y su legado. “¿Cómo no agradecer y difundir la vida, obra y el inmenso amor a Dios y a la Iglesia de Mama Antula?”, planteó.

Tanto la carta como la reliquia serán entregadas al Papa y quedarán a disposición del Vaticano, donde los presentes que recibe el Pontífice son organizados para su conservación en el Museo de la Historia Papal.