Los chicos de River van por el bicampeonato en la Messi Cup: enfrentan a Palmeiras en una final que promete

El Millonario disputará hoy, desde las 19, la definición del torneo juvenil en Estados Unidos. La Sub 16 viene de eliminar al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penales y buscará conquistar nuevamente el título.

Hoy 00:28

River Plate buscará consagrarse bicampeón de la Messi Cup este domingo, cuando enfrente a Palmeiras de Brasil, desde las 19, en la gran final del certamen juvenil que se disputa en Estados Unidos.

El conjunto Sub 16 dirigido por Martín Pellegrino llega al encuentro decisivo después de superar una semifinal cargada de emociones frente al Atlético de Madrid, al que eliminó por 5-4 en los penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

La gran figura de la clasificación fue Rodolfo Durante, el arquero marplatense que tuvo una actuación determinante en la definición, con tres penales atajados y uno convertido.

El camino de River hacia la final

En la semifinal disputada en Fort Lauderdale, el Millonario comenzó ganando rápidamente gracias a Mateo Amarilla, quien abrió el marcador a los tres minutos con un zurdazo ajustado contra un palo.

El conjunto español reaccionó y consiguió el empate mediante Pablo Jiménez, a los 16 minutos. Ya en el complemento, Jorge Sosa volvió a poner en ventaja a River, pero Iker Fernández Lara estableció el 2-2 a los 55 minutos y llevó la definición a los penales.

Allí apareció Durante, quien volvió a destacarse después de haber sido protagonista también frente a Flamengo. El juvenil, que llegó al club desde Kimberley de Mar del Plata a los nueve años, fue clave para asegurar el pase a la final.

River busca repetir el título ante Palmeiras

Con la clasificación asegurada, River tendrá la oportunidad de defender la corona conseguida en la edición anterior y sumar un nuevo logro para sus divisiones inferiores.

Del otro lado estará Palmeiras, otro de los protagonistas del fútbol formativo sudamericano, en un enfrentamiento que definirá al campeón de la Messi Cup.

La final se jugará este domingo desde las 19, con el Millonario decidido a cerrar una nueva campaña internacional con el título y celebrar el bicampeonato.