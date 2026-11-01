Un golpeado Atlético Tucumán afronta otro exigente compromiso ante Argentinos Juniors

El Decano buscará recuperarse de la eliminación en la Copa Argentina y mantenerse en la pelea por los octavos de final. El Bicho llega como líder de la Zona B y de la tabla anual, con la ilusión de acercarse al título.

Hoy 00:00

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors se enfrentarán este lunes, desde las 21.15, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será determinante para ambos equipos, que llegan con objetivos importantes en la recta final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Julio César Falcioni atraviesa un momento complicado después de quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina frente a Platense. En aquel encuentro disputado en Salta, el Decano comenzó ganando, pero el Calamar consiguió empatar y posteriormente se impuso en la definición por penales.

Ahora, el equipo tucumano deberá concentrarse en el campeonato local, donde ocupa el décimo puesto de la Zona B con 17 puntos, apenas dos por debajo del último lugar de clasificación a los playoffs.

Con solamente dos fechas por disputar, Atlético Tucumán está obligado a ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final. En la última jornada visitará a Banfield.

Argentinos Juniors busca recuperar su liderazgo

Por su parte, Argentinos Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y llega después de vencer 1-0 a Independiente Rivadavia, con un gol de Sebastián Prieto.

El equipo conducido por Nicolás Diez quiere recuperar el liderazgo de la Zona B y alcanzar a Rosario Central.

Además, el Bicho suma 57 unidades en la tabla anual, la misma cantidad que Boca Juniors, por lo que cada resultado será fundamental en la pelea por terminar en el primer puesto.

Tras su última victoria, Diez destacó la presión que afronta el plantel en esta etapa decisiva.

"Estamos en situaciones extremas, las vivimos así. Ahora estamos peleando la anual, habían ganado todos, jugamos con todos los resultados puestos y no es fácil", expresó el entrenador.

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors: hora, TV y árbitros

Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: 21.15.

21.15. Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.

Monumental José Fierro, Tucumán. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. VAR: Fabrizio Llobet.

Con realidades diferentes, pero mucho en juego, Atlético Tucumán buscará una victoria para seguir soñando con los playoffs, mientras que Argentinos Juniors intentará defender su lugar en la cima y mantenerse firme en la pelea por el título de la tabla anual.