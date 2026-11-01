Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentan con la necesidad de ganar pensando en los playoffs

La Lepra mendocina buscará meterse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Taladro está obligado a sumar de a tres para evitar la eliminación.

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Independiente Rivadavia y Banfield se enfrentarán este lunes, desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

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El conjunto mendocino llega después de atravesar una racha negativa que lo alejó de la cima de la tabla anual. La Lepra sumó apenas dos puntos en sus últimos cuatro partidos y cayó al sexto puesto de la clasificación acumulada, con 53 unidades, cuatro menos que Boca y Argentinos Juniors, los líderes.

Además, Independiente Rivadavia ocupa el noveno lugar de la Zona B, por lo que una victoria frente al Taladro le permitiría ingresar a los puestos de playoffs y llegar a la última fecha con mayores posibilidades de avanzar.

Banfield se juega sus últimas chances y también piensa en la Copa Argentina

Por su parte, Banfield llega después de empatar 1-1 frente a Lanús en el clásico del Sur, resultado que complicó sus aspiraciones en el campeonato.

El equipo dirigido por Pedro Troglio suma 14 puntos y se encuentra en el undécimo puesto de la Zona B, a cinco unidades de la zona de clasificación.

Con apenas dos fechas por disputar, el Taladro está obligado a ganar en Mendoza, ya que un empate o una derrota lo dejarían sin posibilidades matemáticas de acceder a los octavos de final.

Sin embargo, el conjunto del Sur también tiene otro objetivo importante: el sábado 14 de noviembre enfrentará a Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas. El ganador avanzará a la final, donde ya espera Platense.

Independiente Rivadavia vs. Banfield: hora, TV y árbitros

Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: 21.15.

21.15. Estadio: Bautista Gargantini, Mendoza.

Bautista Gargantini, Mendoza. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. VAR: Maximiliano Macheroni.

Con la clasificación en juego, Independiente Rivadavia intentará aprovechar la localía para regresar a los puestos de playoffs, mientras que Banfield buscará una victoria indispensable para seguir con vida en el Torneo Clausura.