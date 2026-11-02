Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces y una llamativa torta inspirada en su figura

La cantante compartió imágenes de la celebración, que tuvo una estética inspirada en Halloween, invitados famosos y postales junto a Duki. El diseño de la torta fue uno de los detalles que más llamó la atención en las redes sociales.

Hoy 17:17

Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces que reunió a familiares, amigos y distintas figuras del mundo del espectáculo. La cantante compartió en sus redes sociales varias imágenes y videos de la noche, en la que no faltaron los looks de fantasía, las luces violetas y una torta muy particular inspirada en su propia figura.

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Para la ocasión, la artista eligió un vestuario negro y violeta con relieves que simulaban tentáculos, un llamativo tocado y un maquillaje con tonos lilas y brillos. La ambientación acompañó la propuesta, con sectores iluminados en tonos violetas y espacios especialmente preparados para las fotografías.

Uno de los detalles que más repercusión generó fue la torta de cumpleaños, que reproducía el torso de Emilia con un corset negro, apliques plateados y plumas azules y violetas. El postre se convirtió en protagonista de varias postales de la noche, especialmente durante el momento en que la cantante apagó las velas.

La celebración también contó con la presencia de Duki, pareja de la artista, quien apareció en distintas fotografías junto a ella y los demás invitados. Uno de los videos que circularon en las redes los mostró abrazados y besándose frente a la mesa de la torta, bajo las luces del salón.

Entre las figuras que participaron del festejo estuvieron Nicki Nicole, Julieta Poggio, Marti Benza, Yami Safdie y Lizardo Ponce. Cada uno se sumó a la consigna con caracterizaciones vinculadas al terror, la fantasía y distintos personajes, desde novias fantasmales y vampiros hasta criaturas y figuras de ficción.

Nicki Nicole, por ejemplo, lució un vestido blanco con velo y maquillaje de novia fantasma. Además, compartió una fotografía junto a la cumpleañera y le dedicó un mensaje: “Mi amiga”. Por su parte, Franco Poggio publicó un video de la celebración acompañado por la frase “Feliz cumple, amiga hermosa”.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los seguidores fue la participación de los padres de Emilia, quienes también se sumaron a la temática y posaron junto a los invitados. Su presencia generó numerosos comentarios y muestras de cariño en las redes sociales.

Tras compartir las imágenes, la cantante recibió cientos de mensajes de sus seguidores. La originalidad de la torta y la participación de sus seres queridos fueron algunos de los detalles más comentados de una noche en la que la música, los disfraces y la estética de Halloween fueron protagonistas.