Rescatan a pareja atrapada por crecida del río en Tucumán

El eficaz rescate de una pareja atrapada por la crecida del río en Tucumán destaca la rápida actuación de los bomberos locales.

Hoy 17:31

En un reciente operativo, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán llevó a cabo el rescate de una pareja que había quedado aislada debido a la crecida inesperada del río en la Quebrada de Lules. Este suceso ocurrió en la tarde del sábado, cuando un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre la situación crítica en la que se encontraban las dos personas.

El llamado fue realizado por un ciudadano que, preocupado por su seguridad y la de su pareja, informó que se hallaban atrapados en las márgenes del río, sin posibilidad de cruzarlo debido al aumento del caudal. En respuesta, los bomberos instruyeron al hombre para que permaneciera en un lugar seguro mientras se organizaba un equipo de rescate.

El equipo de rescate, conformado por profesionales altamente capacitados, se dirigió de inmediato al lugar reportado. Al llegar a la escena, los bomberos evaluaron la situación y, tras una rápida evaluación de las condiciones, lograron acceder a la pareja. Este tipo de intervenciones son cruciales, ya que la crecida de ríos puede poner en grave peligro la vida de las personas.

La acción rápida y decidida del cuerpo de bomberos no solo salvó a la pareja, sino que también evitó posibles complicaciones que podrían haber surgido si la situación se hubiera prolongado. Las condiciones climáticas en la región habían cambiado drásticamente, lo que llevó a un aumento repentino del caudal del río, poniendo en riesgo a quienes se encontraban en sus cercanías.

El rescate fue exitoso y ambas personas fueron extraídas en buen estado de salud, lo que pone de relieve la importancia de contar con un cuerpo de bomberos entrenado y preparado para enfrentar emergencias de este tipo. La Dirección General de Bomberos de Tucumán, a través de su intervención, demostró una vez más su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Este incidente también resalta la necesidad de que los ciudadanos estén informados sobre las condiciones climáticas y los peligros que pueden surgir durante temporadas de lluvias intensas. La prevención y la preparación son fundamentales para evitar situaciones de riesgo y garantizar una respuesta efectiva ante emergencias.

Finalmente, es fundamental que la población colabore con los servicios de emergencia, reportando cualquier situación de riesgo. La comunicación efectiva entre los ciudadanos y las autoridades es clave para poder actuar de manera oportuna y segura en situaciones críticas como esta.