León XIV llegará a la Argentina y será recibido por Javier Milei: los detalles de la agenda oficial

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Presidente recibirá al Sumo Pontífice el domingo 8 de noviembre. Además, adelantó que la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores fueron invitados a un encuentro en el Palacio Libertad.

Hoy 18:16

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno confirmó que el Sumo Pontífice será recibido por el presidente Javier Milei el próximo domingo 8 de noviembre. El funcionario también brindó detalles sobre los preparativos y las actividades previstas durante la visita oficial.

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“El Santo Padre va a ser recibido por el presidente”, aseguró Quirno durante una entrevista televisiva. Además, confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores fueron invitados a participar de un encuentro en el Palacio Libertad. En ese sentido, aclaró que los expresidentes todavía no están contemplados en la convocatoria.

El canciller realizó estas declaraciones luego de participar de una reunión entre representantes del Gobierno nacional y el Vaticano, en la que se avanzó en la organización de la visita papal. “Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados”, expresó.

En relación con los preparativos, Quirno explicó que los trabajos se encuentran en una etapa de ajustes finales, principalmente en materia de seguridad, comunicación y traslados. “No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos”, señaló.

Por otra parte, el funcionario se refirió a la posibilidad de que la llegada de León XIV sea transmitida mediante una cadena nacional. Al respecto, consideró que la relevancia de la visita no hace necesaria esa modalidad, aunque reconoció que la alternativa continúa en evaluación por cuestiones institucionales.

En cuanto a la agenda oficial, Quirno adelantó que el Papa tendrá una recepción en Aeroparque y posteriormente mantendrá un encuentro en la Casa Rosada con el mandatario argentino. También confirmó que Milei participará de la misa que se celebrará en el Monumento a los Españoles.

De esta manera, el Gobierno nacional y el Vaticano ultiman los preparativos para una visita que tendrá como uno de sus principales momentos el encuentro entre el Sumo Pontífice y el Presidente, además de las actividades institucionales y religiosas previstas durante su estadía en el país.