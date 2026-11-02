Olímpico recibe a Peñarol en La Banda buscando extender su racha ganadora en la Liga Nacional

El Negro vuelve al Vicente Rosales después de una exitosa gira por Corrientes. El choque ante el elenco marplatense arranca a las 22.

Hoy 12:39

Olímpico de La Banda recibirá este lunes 2 de noviembre a Peñarol de Mar del Plata, desde las 22, en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por Leonardo Costa buscará conseguir su cuarta victoria consecutiva y continuar escalando posiciones en la competencia.

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El conjunto bandeño atraviesa un gran presente después de completar una exitosa gira por Corrientes, donde consiguió importantes triunfos frente a Regatas y San Martín. Estos resultados se sumaron a la victoria obtenida ante Boca Juniors en su última presentación como local.

La racha positiva le permitió al Negro recuperarse de un comienzo complicado y afrontar con confianza este nuevo compromiso ante su público.

Olímpico recupera a Andrew Corum

Una de las principales novedades para el encuentro será el regreso de Andrew Corum, quien estuvo ausente por lesión y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.

En la previa, Jeremías Frontera destacó la importancia de los triunfos conseguidos como visitante y aseguró que el plantel buscará aprovechar el respaldo de sus hinchas.

"Llegamos bien luego de la gira por Corrientes con dos triunfos importantes. En casa haremos sentir la localía para tratar de prolongar este buen momento", expresó el base.

Por su parte, Peñarol llegará a La Banda después de caer 78-73 frente a Quimsa en Santiago del Estero, resultado que puso fin a su invicto en la Liga Nacional.

El conjunto marplatense tampoco podrá contar con Selem Safar, quien continúa fuera del equipo y ya se había perdido el encuentro ante la Fusión.

Olímpico vs. Peñarol: hora, árbitros y dónde ver en vivo

Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: 22.00.

22.00. Estadio: Vicente Rosales, La Banda.

Vicente Rosales, La Banda. Árbitros: Pablo Estévez, Jorge Chávez y Andrés Barbarini.

Pablo Estévez, Jorge Chávez y Andrés Barbarini. Transmisión: Básquet.TV.

Con tres triunfos consecutivos y el regreso de una pieza importante del plantel, Olímpico intentará hacerse fuerte en el Vicente Rosales para prolongar su buen momento en la Liga Nacional.