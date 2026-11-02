Conmoción en España: un futbolista sufrió un paro cardíaco tras un brutal rodillazo y suspendieron el partido

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, recibió un fuerte golpe en el pecho por parte del arquero del Andorra y quedó tendido en el campo de juego.

Hoy 18:23

El fútbol español vivió momentos de enorme angustia durante el partido entre Tenerife y Andorra, por la Segunda División, cuando el delantero Jesús de Miguel sufrió un violento rodillazo en el pecho y posteriormente un paro cardíaco, que obligó a suspender el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

La dramática situación ocurrió en el tiempo de descuento, cuando ambos equipos empataban 2-2. El delantero local intentó controlar una pelota larga durante un contraataque, pero el arquero visitante, Jesús Owono, salió a toda velocidad y terminó impactándolo con la rodilla en el pecho.

De Miguel cayó desplomado sobre el césped, mientras sus compañeros y los jugadores rivales pedían desesperadamente el ingreso de los médicos. El árbitro expulsó al guardameta del Andorra por la acción.

El futbolista sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia

Los profesionales sanitarios trabajaron durante varios minutos para asistir al delantero, ante la preocupación de los futbolistas y el silencio de los espectadores.

Posteriormente, De Miguel fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Según informaron medios españoles, el atacante sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el traslado y debió ser reanimado por el personal de emergencias.

Los primeros reportes indicaron que el futbolista logró superar el episodio y se encontraba estable, aunque en estado grave y bajo atención hospitalaria.

El encuentro quedó suspendido

La gravedad de lo ocurrido provocó que el resultado deportivo pasara completamente a segundo plano.

Después de varios minutos de incertidumbre, el árbitro decidió suspender el encuentro cuando el marcador permanecía igualado 2-2, mientras jugadores, entrenadores e hinchas aguardaban noticias sobre el estado del delantero.

El episodio generó una profunda conmoción en el fútbol español, con la atención centrada en la evolución médica de Jesús de Miguel.