Conmoción en España: un futbolista sufrió un paro cardíaco tras un brutal rodillazo y suspendieron el partido

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, recibió un fuerte golpe en el pecho por parte del arquero del Andorra y quedó tendido en el campo de juego.
El fútbol español vivió momentos de enorme angustia durante el partido entre Tenerife y Andorra, por la Segunda División, cuando el delantero Jesús de Miguel sufrió un violento rodillazo en el pecho y posteriormente un paro cardíaco, que obligó a suspender el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
La dramática situación ocurrió en el tiempo de descuento, cuando ambos equipos empataban 2-2. El delantero local intentó controlar una pelota larga durante un contraataque, pero el arquero visitante, Jesús Owono, salió a toda velocidad y terminó impactándolo con la rodilla en el pecho.
De Miguel cayó desplomado sobre el césped, mientras sus compañeros y los jugadores rivales pedían desesperadamente el ingreso de los médicos. El árbitro expulsó al guardameta del Andorra por la acción.
Los profesionales sanitarios trabajaron durante varios minutos para asistir al delantero, ante la preocupación de los futbolistas y el silencio de los espectadores.
Posteriormente, De Miguel fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Según informaron medios españoles, el atacante sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el traslado y debió ser reanimado por el personal de emergencias.
Los primeros reportes indicaron que el futbolista logró superar el episodio y se encontraba estable, aunque en estado grave y bajo atención hospitalaria.
La gravedad de lo ocurrido provocó que el resultado deportivo pasara completamente a segundo plano.
Después de varios minutos de incertidumbre, el árbitro decidió suspender el encuentro cuando el marcador permanecía igualado 2-2, mientras jugadores, entrenadores e hinchas aguardaban noticias sobre el estado del delantero.
El episodio generó una profunda conmoción en el fútbol español, con la atención centrada en la evolución médica de Jesús de Miguel.