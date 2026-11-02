De Exaltación de la Cruz al mundo: Benjamín Luque Cuenca va por un nuevo desafío internacional

Tras obtener las distinciones Top Model Teen Internacional y Best Model 2025, el actual Mister Teen Argentina 2026 se prepara para participar de una nueva competencia, que se desarrollará del 26 de noviembre al 1 de diciembre.

Hoy 18:10

Con la ilusión de volver a dejar en alto el nombre de la Argentina, Benjamín Luque Cuenca, modelo de Exaltación de la Cruz y actual Mister Teen Argentina 2026, se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional. Después de su experiencia en 2025, el joven volverá a representar al país en Brasil, donde buscará sumar un nuevo capítulo a su recorrido en el mundo del modelaje.

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Su camino en las pasarelas comenzó a construir una trayectoria que también llegó a las producciones fotográficas, la televisión y los medios de comunicación. A lo largo de ese recorrido, tuvo la oportunidad de participar en desfiles junto a figuras reconocidas, entre ellas Pampita, y formar parte de publicaciones y coberturas de revistas como Caras y Gente.

Pero uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2025, cuando obtuvo el título de Mister Teen Argentina y participó de una competencia internacional en la que consiguió las distinciones Top Model Teen Internacional y Best Model 2025. Aquella experiencia le permitió llevarse dos reconocimientos y ganar exposición en un ámbito que reúne a jóvenes representantes de distintos lugares.

Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena. Tras haber representado al país el año pasado, fue elegido nuevamente para asumir el desafío y convertirse en Mister Teen Argentina 2026, renovando así la posibilidad de mostrar su trabajo y talento ante un escenario internacional.

La próxima cita tendrá lugar en Brasil, entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. Serán varios días de actividades y competencias en los que Benjamín tendrá la oportunidad de representar a la Argentina y mostrar el camino recorrido desde su primera participación.

Más allá de los reconocimientos y las experiencias que pueda sumar, esta nueva convocatoria también tiene un significado especial por el lugar al que representa. Desde Exaltación de la Cruz, el joven modelo llevará nuevamente los colores celeste y blanco, con el orgullo de mostrar en el exterior parte de su historia y de sus raíces.

A sus experiencias en pasarelas, sesiones fotográficas y medios de comunicación, ahora buscará sumar un nuevo desafío internacional. Con el antecedente de los premios obtenidos en 2025, Benjamín Luque Cuenca se prepara para volver a Brasil y representar a la Argentina en una competencia que puede convertirse en otro paso importante de su carrera.