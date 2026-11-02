River suma una nueva preocupación: Juan Cruz Meza sufrió un desgarro y será baja

El juvenil se lesionó en los últimos minutos del Superclásico ante Boca y estará ausente para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

Hoy 17:48

River recibió una nueva mala noticia después de la derrota ante Boca. Juan Cruz Meza sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se perderá el último compromiso de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista de 18 años se sometió a estudios médicos este lunes, luego de disputar los últimos 20 minutos del Superclásico en La Bombonera, donde ingresó en reemplazo de Tobías Andrada.

La lesión también pone en duda su presencia en los octavos de final, que se disputarán entre el 20 y el 23 de noviembre. Si bien los plazos de recuperación estimados son de aproximadamente 21 días, llegaría con lo justo y dependerá de su evolución.

Te recomendamos: River da vuelta la página tras el Superclásico: los cambios obligados que prepara Ponzio para visitar a Aldosivi

Una baja para Leonardo Ponzio

Meza se había convertido en una alternativa habitual para el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio, que lo utilizó como una pieza de recambio durante el campeonato.

En el actual Clausura disputó siete encuentros, aunque todavía no consiguió consolidarse como titular. En total, acumula 30 presentaciones con la camiseta del Millonario.

La fecha FIFA del próximo fin de semana le dará a River algunos días adicionales antes del inicio de los playoffs, aunque el juvenil deberá acelerar su recuperación si pretende estar disponible para el primer cruce eliminatorio.