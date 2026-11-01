Central Córdoba visita a Platense con la urgencia de cortar su racha negativa en el Clausura

El Ferroviario buscará recuperarse de la dura goleada sufrida ante Vélez y reencontrarse con la victoria. El encuentro se disputará desde las 19 en Vicente López.

Hoy 00:30

Central Córdoba afrontará este lunes un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026, cuando visite a Platense desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la decimoquinta fecha de la Zona A. El equipo santiagueño necesita volver al triunfo después de acumular diez encuentros consecutivos sin victorias y atravesar uno de sus momentos más complicados de la temporada.

El conjunto dirigido por Sebastián Domínguez llega golpeado tras sufrir una contundente derrota por 5-0 frente a Vélez en el estadio Único Madre de Ciudades.

El resultado profundizó la crisis futbolística del Ferroviario, que quedó último en la Zona A con apenas 10 puntos, después de que Talleres consiguiera una victoria frente a Deportivo Riestra.

Si bien Central Córdoba ya aseguró su permanencia en Primera División y no tiene posibilidades de clasificarse a los playoffs, necesita recuperar confianza y mejorar su imagen en los últimos compromisos del campeonato.

Central Córdoba busca respuestas en medio de un cierre complicado

El entrenador Sebastián Domínguez deberá realizar al menos una modificación obligada, ya que Alejandro Maciel fue expulsado frente a Vélez y no estará disponible para enfrentar al Calamar.

Además, el club comenzó a tomar decisiones pensando en la próxima temporada: once futbolistas dejaron de entrenarse con el plantel profesional, en el marco de la planificación para 2027.

En este contexto, el compromiso ante Platense aparece como una oportunidad para cortar la extensa sequía de triunfos y empezar a revertir el presente deportivo del equipo.

Por su parte, el conjunto dirigido por Martín Palermo llega después de vencer 2-1 a Gimnasia de Mendoza como visitante, con goles de Juan Gauto y Bruno Sepúlveda, y cortar una racha de siete partidos sin ganar.

El Calamar ocupa el duodécimo puesto con 14 unidades y mantiene una posibilidad matemática, aunque muy remota, de ingresar a los octavos de final.

El último antecedente entre ambos equipos favorece al Ferroviario, que se impuso por 4-3 en Santiago del Estero durante el Torneo Apertura.

Las posibles formaciones de Platense y Central Córdoba

Platense: Juan Pablo Cozzani; Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Nicolás Retamar, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Juan Pablo Pignani, Santiago Moyano, Nicolás Garrido, Darío Cáceres; Marco Iacobellis, Matías Vera, Horacio Tijanovich; Michael Santos y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Platense vs. Central Córdoba: hora, TV y árbitros

Fecha: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Horario: 19.00.

19.00. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Con la permanencia asegurada, pero atravesando una profunda crisis de resultados, Central Córdoba buscará reencontrarse con la victoria y dejar atrás una racha de diez partidos sin ganar, en un encuentro importante para empezar a cerrar la temporada con una imagen diferente.