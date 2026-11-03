Independiente BBC emprende su primera gira por Córdoba en la Liga Argentina de Básquet

El equipo santiagueño visitará a Barrio Parque e Hindú en busca de sumar resultados positivos fuera de casa, luego de conseguir una victoria y sufrir una derrota en sus primeras presentaciones como local.

Hoy 07:00

Independiente BBC afrontará esta semana su primera gira por tierras cordobesas en la Liga Argentina de Básquet. Los dirigidos por Javier Montenegro tendrán dos compromisos exigentes: este miércoles se medirán ante Barrio Parque, mientras que el viernes será el turno de enfrentar a Hindú.

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El conjunto de calle Salta llega a esta gira luego de disputar sus dos primeros encuentros de la temporada en Santiago del Estero, con un saldo de una victoria y una derrota. En su estreno, Inde consiguió un importante triunfo frente a Santa Paula, pero posteriormente cayó ante Salta Basket en un partido vibrante que se le escapó durante el último cuarto.

Más allá de los resultados, el balance colectivo dejó aspectos positivos, especialmente por la intensidad defensiva y el buen funcionamiento ofensivo. En el plano individual, Amicucci fue uno de los puntos más altos, con promedios de 27 puntos y 17 rebotes, mientras que Candia aportó 13,5 puntos y 5 asistencias por partido.

El primer desafío en La Docta será este miércoles, desde las 21.30, frente a Barrio Parque. Luego, el viernes 6, el equipo santiagueño volverá a presentarse para medirse ante Hindú, en su segunda prueba consecutiva como visitante.

Con el objetivo de seguir creciendo en la competencia y sumar rodaje, Independiente buscará hacerse fuerte en Córdoba y regresar a Santiago del Estero con resultados positivos.