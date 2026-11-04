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Regional Amateur: Central Argentino y Unión Santiago ya conocen los árbitros para sus próximos desafíos

Los equipos santiagueños afrontarán este domingo 8 de noviembre los partidos de la cuarta ronda eliminatoria del Torneo Regional Amateur 2026/27. Se confirmaron los horarios y las autoridades de ambos encuentros.

Hoy 15:11

El Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 entra en una etapa decisiva y los representantes santiagueños, Central Argentino de La Banda y Unión Santiago, ya tienen todo confirmado para afrontar sus respectivos compromisos por la cuarta ronda eliminatoria.

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Central Argentino visitará a Unión Lugones este domingo 8 de noviembre, desde las 18.30. El encuentro será dirigido por Fernando Fabián Quiroga, de Frías, quien estará acompañado por Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla como asistentes. El cuarto árbitro será Fernando Gabriel Murúa, también de Frías.

El conjunto bandeño llega a esta instancia luego de eliminar a Social Pinto, al que venció por 1-0 en la revancha y superó con un global de 3-1.

Por su parte, Unión Santiago tendrá que viajar a La Rioja para enfrentar a Defensores de La Boca, también el domingo, pero desde las 16 horas. El árbitro principal será Jorge Ariel Romero Chazampi, de Catamarca, con Luis Alejandro Reynoso y Walter Raúl Palazolo como asistentes, mientras que Tamara del Valle Olea será la cuarta árbitra. Todos pertenecen a la liga catamarqueña.

El Tricolor viene de conseguir su clasificación tras imponerse por 2-0 ante Los Verdes y buscará dar otro paso en su objetivo de seguir avanzando en el certamen.

De esta manera, Central Argentino y Unión Santiago se preparan para una nueva jornada de eliminación directa, con la ilusión de continuar en carrera por el ascenso.

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