Central Córdoba, entre los equipos más comprometidos con los promedios para 2027: así arrancaría la tabla

Aunque el Ferroviario ya aseguró su permanencia en Primera División, la proyección para la próxima temporada lo ubica entre los clubes que deberán sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

Hoy 16:15

La Liga Profesional se prepara para disputar la última fecha del Torneo Clausura 2026 y varios equipos ya comienzan a mirar de reojo la tabla de promedios de 2027. Entre ellos aparece Central Córdoba de Santiago del Estero, que iniciaría el próximo campeonato en una posición comprometida en la lucha por la permanencia.

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Según la proyección actual, el Ferroviario arrancaría con 68 puntos acumulados de las temporadas que se tendrán en cuenta para el nuevo cálculo. De esta manera, compartiría la zona baja con otros equipos como Platense (68), Banfield (67) y Atlético Tucumán (65).

Si bien el conjunto santiagueño logró asegurar su continuidad en la máxima categoría durante 2026, deberá mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en el próximo torneo. La última fecha del Clausura todavía puede modificar las posiciones y las diferencias entre los clubes involucrados.

Por otra parte, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi ya perdieron la categoría y serán reemplazados por dos equipos provenientes de la Primera Nacional. Los recién ascendidos tendrán la particularidad de dividir sus puntos por una menor cantidad de partidos, lo que podría generar importantes movimientos en los promedios.

Además, Gimnasia de Mendoza, que acumula 40 unidades, tendrá un cálculo diferente al dividir sus puntos por dos temporadas, mientras que los equipos con mayor trayectoria reciente en Primera lo harán sobre tres campañas.

De acuerdo con el sistema previsto para 2027, habrá un descenso por la tabla de promedios, por lo que Central Córdoba tendrá como uno de sus principales objetivos sumar desde el comienzo para mantenerse lejos de los últimos puestos.