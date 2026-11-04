Racing busca entrenador para 2027: los tres candidatos que tiene Diego Milito y quién es el favorito

La Academia comenzó a planificar la próxima temporada y analiza distintas alternativas para reemplazar a Sebastián Romero. Un técnico con pasado en Boca aparece como el principal apuntado.

Hoy 16:45

Racing Club ya puso en marcha la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2027. La dirigencia encabezada por Diego Milito analiza tres nombres para hacerse cargo del plantel profesional una vez que finalice el interinato de Sebastián "Chirola" Romero.

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El principal candidato es Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez, cuyo contrato vence en diciembre. Sin embargo, su continuidad en el Fortín todavía no está definida debido a las elecciones que se realizarán en la institución el próximo 15 de noviembre.

Otra de las opciones es Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors. El técnico ya había sido buscado anteriormente por Milito, aunque las conversaciones no prosperaron. Su vínculo con el Bicho se extiende hasta diciembre de 2027, lo que podría complicar una eventual negociación.

El tercer nombre que aparece en carpeta es Mauricio Pellegrino, actual DT de Lanús. El entrenador de 55 años viene de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026 con el Granate, donde tiene contrato hasta fin de año. Además, cuenta con un antecedente particular: dirigió a Independiente entre 2015 y 2016.

Por el momento, Racing no tiene un reemplazante confirmado y deberá esperar para avanzar en las negociaciones. Mientras tanto, el equipo cerrará su participación en el Torneo Clausura 2026 y disputará un amistoso ante Colo-Colo el 13 de noviembre, antes de comenzar una nueva etapa.