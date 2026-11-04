Condenan a joven por apuñalar a menor durante intento de robo

Un joven de 26 años fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión efectiva tras apuñalar a un adolescente en un intento de robo en Salta.

Hoy 16:29

Un joven de 26 años ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de intentar robar a un adolescente de 16 años en un violento episodio ocurrido en la ciudad de Salta. La sentencia fue emitida después de que el tribunal considerara las pruebas presentadas durante el juicio, donde se determinó que el joven había agredido físicamente a su víctima.

Los hechos se registraron la noche del 29 de julio de 2025, alrededor de las 23:30, cuando el menor de edad esperaba a su novia en una esquina del barrio Libertad, al este de la ciudad. En ese momento, un grupo de cinco personas se acercó al adolescente, y uno de ellos, en un acto premeditado, le pidió la hora para luego exigirle la entrega de su celular.

Durante el forcejeo que se desató, el joven logró retener su teléfono, lo que generó una pelea en plena calle. Los familiares del menor, alertados por los gritos, acudieron rápidamente al lugar mientras el atacante, en un acto desesperado, sacó un cuchillo y apuntó directamente al estómago de la víctima, quien al intentar protegerse sufrió un corte en la mano izquierda.

Tras recibir múltiples llamados al Sistema de Emergencias 911, las autoridades policiales llegaron al lugar y detuvieron al agresor, quien continuó lanzando amenazas hacia el menor mientras era trasladado a la patrulla. Por su parte, el adolescente fue atendido en un centro de salud cercano, donde se confirmaron las lesiones sufridas durante el ataque.

La causa fue llevada ante la Justicia, que decidió homologar un juicio abreviado donde Juan Sebastián Maximiliano Guerra, el condenado, fue declarado reincidente. La sentencia incluyó la condena por los delitos de tentativa de robo, lesiones y amenazas, resultando en su traslado inmediato a un centro penitenciario para cumplir con la pena impuesta.

Este caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad local, evidenciando la creciente preocupación por la delincuencia juvenil y los actos de violencia en espacios públicos. Las autoridades hacen un llamado a la población para que se mantenga alerta y se involucre en la seguridad de su entorno.

La condena no solo busca hacer justicia para la víctima, sino también enviar un mensaje claro respecto a las consecuencias de actos delictivos que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos en Salta.